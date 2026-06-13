В июле 1983 года в Антарктиде зафиксировали один из самых экстремальных морозов в истории

Этот показатель – официальный мировой рекорд самой низкой температуры воздуха у поверхности Земли.

Самая низкая естественная температура, когда-либо зафиксированная на Земле, составила минус 89,2 градуса по Цельсию. Этот рекорд был зафиксирован 21 июля 1983 года в Антарктиде на советской антарктической исследовательской станции "Восток", пишет Space Daily.

По данным издания, этот показатель до сих пор остается официальным мировым рекордом самой низкой температуры воздуха у поверхности Земли. За более чем 40 лет его так и не удалось побить.

В статье рассказали, что станция "Восток" расположена в самом сердце Восточной Антарктиды на высоте 3488 метров над уровнем моря и более чем в тысяче километров от ближайшего побережья.

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В июле 1983 года 13 исследователей наблюдали за стремительным похолоданием, которое длилось около десяти дней. Температура ежедневно снижалась примерно на три градуса. В результате 21 июля в 02:45 по всемирному времени термометры показали рекордные -89,2 °C. Для сравнения, средняя температура июля на станции обычно составляет около -65 °C.

Почему температура упала так низко

Ученые из Британской антарктической службы проанализировали причины рекордного похолодания. Их выводы были опубликованы в 2009 году. Согласно им, для установления рекорда одновременно совпали несколько редких факторов.

В частности, в тот момент над регионом сформировался чрезвычайно холодный полярный вихрь, а теплые воздушные массы не могли проникнуть в район станции. Кроме того, скорость ветра была минимальной и в течение недели не наблюдалось облачности. Также поверхность Земли беспрепятственно теряла тепло за счет излучения в космос.

Исследователи предполагают, что при еще более длительном сохранении таких условий температура могла бы опуститься примерно до -96 °C.

Что происходит при температуре -89°C

В издании объяснили, что экстремальный холод кардинально меняет поведение привычных веществ.

Например, кипяток, подброшенный в воздух, превращается в облако ледяных кристаллов еще до того, как успевает упасть на землю. Это происходит потому, что вода распадается на мелкие капли, которые мгновенно охлаждаются и замерзают в чрезвычайно холодном и сухом воздухе.

Не менее необычным является и человеческое дыхание. При температурах ниже -50 °C водяной пар в выдыхаемом воздухе почти мгновенно превращается в ледяной туман. При еще более низких температурах кристаллы льда могут издавать тихий звонкий звук при столкновении.

Кроме того, при таком холоде меняются свойства металлов. Обычная сталь становится чрезвычайно хрупкой и может расколоться от сильного удара.

Существовали ли на Земле еще более низкие температуры

В 2010 году спутники зафиксировали в одном из районов Антарктиды температуру поверхности около -98 °C. Однако такие данные не считаются официальным рекордом, поскольку были получены дистанционно и касались температуры поверхности, а не воздуха.

Именно поэтому рекорд станции "Восток" в -89,2°C до сих пор остается самой низкой естественной температурой, непосредственно измеренной людьми на Земле.

Ранее УНИАН писал о том, как бы выглядела Антарктида без льда. Исследователи, вооруженные арсеналом измерительных инструментов, смогли "заглянуть" под антарктический лед. Используя данные, собранные с помощью радаров, гравиметрии и сейсмических исследований – полученные со спутников, самолетов, кораблей и даже собачьих упряжек, – они тщательно составили новую карту коренных пород Антарктиды.

По их мнению, под толстым слоем льда скрывается богатый и разнообразный ландшафт: высокие горные хребты, глубокие каньоны и разбросанные острова и архипелаги, скрытые от глаз миллионы лет.

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