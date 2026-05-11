Как бы выглядела Антарктида без льда: ученые дали поразительный ответ

На Земле находятся два полярных ледяных покрова: Арктика на севере и Антарктида на юге. На первый взгляд, оба кажутся бескрайними замерзшими просторами. Об этом пишет Futura Sciences.

Отмечается, что арктический лед просто плавает над водой - как огромный, покрытый инеем лист кувшинки, - в то время как антарктический лед покоится на вершине колоссального континента.

Антарктида не всегда была землей, хранящей холод. В периоды потепления в долгой истории Земли это, вероятно, был пышный, зеленый ландшафт.

До недавнего времени вопрос о том, как бы выглядела эта земля на самом деле, если бы весь ее ледниковый покров растаял, был уделом научной фантастики или диких предположений. Но теперь исследователи вооружены арсеналом измерительных инструментов, чтобы заглянуть под антарктический лед. Используя данные, собранные с помощью радаров, гравиметрии и сейсмических исследований - полученные со спутников, самолетов, кораблей и даже собачьих упряжек - они кропотливо составили новую карту коренных пород Антарктиды.

Карта, получившая название Bedmap3, была недавно опубликована в журнале Scientific Data командой Британской антарктической службы. Это третья версия топографии коренных пород континента - первая была еще в 2001 году - и это последнее издание предлагает потрясающе высокую детализацию с разрешением всего 500 метров (около трети мили для читателей из США).

Антарктида в новом свете - неожиданный мир

Карта Bedmap3 дает нам потрясающий взгляд на то, как бы выглядела Антарктида, если убрать эти 27 миллионов кубических километров льда. Под всем этим скрывается богатый и разнообразный ландшафт: вздымающиеся горные хребты, зияющие каньоны и разбросанные острова и архипелаги, скрытые от глаз миллионы лет.

Сравнивая этот скрытый рельеф с нынешним профилем льда, ученые смогли точно определить, где лед самый толстый. Долгое время считалось, что это бассейн Астролябии в Земле Адели, но совершенно новые результаты показывают, что самое толстое место на самом деле находится в малоизвестном каньоне в Земле Уилкса. Толщина льда там оценивается в 4757 метров - почти высота Монблана.

В среднем толщина антарктического ледяного щита составляет около 1948 метров. В общей сложности, если бы растаяла вся эта гигантская ледяная шапка, уровень моря на Земле поднялся бы на поразительные 58 метров.

Почему эта карта важна для будущего

Важно, что этот апокалиптический сценарий не маячит на горизонте. При этом новая карта Bedmap3 станет невероятно ценным инструментом для понимания того, как может развиваться лед Антарктиды в условиях глобального потепления. Топография коренных пород играет важную роль в движении ледника, и использование этой подробной новой карты должно помочь улучшить компьютерные модели того, как ледники континента будут реагировать на изменение температуры.

Если внимательно посмотреть на данные, обнаруживается еще один удивительный факт: значительная часть ледяного щита фактически покоится на коренных породах, расположенных ниже уровня моря. Это может вызвать серьезные изменения в стабильности ледяного щита. В такой топографии "теплые" океанские воды могут просачиваться между коренными породами и льдом, что приводит к ускоренному таянию ледяной шапки. Питер Фретвелл, соавтор исследования, подчеркнул:

"Исследование Bedmap3 показывает, что антарктический ледяной покров еще более уязвим, чем мы думали".

Новости об Антарктиде

Ранее сообщалось, что в Антарктиде проявляется скрытый континент, погребенный под километрами льда миллионы лет. Ученые называют его "континентом-призраком", но не могут объяснить тайну его происхождения.

В течение многих лет исследователи использовали сейсмическое картирование, чтобы понять, что находится подо льдами Антарктиды. Посылая звуковые волны через лёд и измеряя, как они отражаются, они смогли реконструировать скрытые структуры глубоко под землёй.

