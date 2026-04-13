Возле Антарктиды подводная лодка обнаружила неизвестные объекты, но потеряла связь и исчезла

Эта лодка работала без связи в режиме реального времени.

Беспилотный подводный аппарат, который проводил картографирование шельфового ледника Дотсона в Западной Антарктиде, сообщил о странных подледных структурах, после чего исчез с радаров на глубине 16 километров под льдом. Об этом пишет earth.com.

Речь идет об аппарате под названием "Ран", который в течение нескольких недель сканировал участок льда площадью примерно 129,5 квадратных километров, обнаружив закономерности, опровергающие простые модели таяния.

Миссия "Ран" под шельфовым ледником Дотсона

Руководителем работы стала профессор океанографической физики в Гетеборгском университете Анна Волин, которая координировала миссии "Ран" в Западной Антарктиде.

Ее исследования сосредоточены на том, как океанические течения размывают шельфовые ледники снизу, изменяя стабильность ледников и будущий уровень моря.

"Ран" - это автономный подводный аппарат, робот-подводная лодка, которая самостоятельно плавает под льдом в течение нескольких часов.

"Во время экспедиции 2022 года "Ран" провел 27 дней, пробираясь под плавучим льдом шельфового ледника Дотсона, и в конце концов проник на глубину около одиннадцати миль (примерно 17,7 километра - УНИАН) в скрытую полость. Миссия ставила целью объяснить резкий контраст между толстой, медленно тающей восточной стороной шельфового ледника Дотсона и его более тонкой, быстрее тающей западной стороной", - рассказали в материале.

На востоке и в центре "Ран" обнаружил ледяные террасы, расположенные как лестница, тогда как западная часть имела более гладкий вид, с каналами и выемками.

"Ни одна из этих террас или ям в форме капли не отображается на спутниковых снимках, поэтому они оставались полностью скрытыми до миссии Ран", - уточнили в earth.com.

Террасы, капли и турбулентность

Там, где течения движутся медленно, основа льда имеет вид наложенных друг на друга выступов, образующихся, когда таяние размывает равнины и оставляет небольшие ступеньки.

"В зоне быстрого оттока течения создают более гладкие поверхности с бороздками, где турбулентность, вызванная сдвигом, и перемешивание, вызванное скольжением слоев воды, ускоряют таяние", - объясняют в публикации.

Трещины, расширяющиеся снизу

Кроме того, "Ран" сфотографировал трещины на всю толщину, которые прорезают шельфовый лед, многие из которых расширились и сгладились у основания в результате таяния.

Спутниковые записи показывают, что некоторые из этих трещин открыты с 1990-х годов, и именно эти более старые трещины имеют самые глубокие следы таяния.

Проблемы с шельфовым ледником "Дотсон"

"Ран" работал без связи в режиме реального времени, ведь радиоволны и сигналы GPS не могут пройти через сотни метров твердого льда.

Вместо этого аппарат полагался на навигационные системы и акустические приборы, чтобы отслеживать свое положение относительно морского дна и нижней части льда. Типичные миссии длились от нескольких часов до более суток, а это означает, что проблемы глубоко под льдом оставались невидимыми, пока "Ран" снова не всплывал на поверхность", - добавляют в публикации.

Когда ученые вернулись в Дотсон, "Ран" отправили на задание под лед для дополнения карт и проведения измерений.

"Видеть, как "Ран" исчезает в темных, неизвестных глубинах под льдом, выполняя свои задачи более 24 часов без связи, конечно же, пугает", - сказала Волин.

Из-за отсутствия передачи данных исследователи могут только предполагать причины, начиная от механической неисправности до столкновения с ледяными гребнями.

В то же время подробные карты, присланные "Раном", являются редким окном в скрытый механизм таяния Антарктиды, напоминая ученым о том, сколько всего еще остается неисследованным.

