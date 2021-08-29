Навык быстрого усваивания новой информации помогает не только в учебе, но и в работе.

Ученые до сих пор в деталях не знают, как именно работает человеческая память. Где она заканчивается, уступая место воображению. Тем не менее, в 1990 году в Книгу рекордов Гиннеса попал человек, который за день смог выучить 1000 иностранных слов. Этот факт подтверждает безграничность человеческих возможностей.

Ранее мы рассказывали, что можно узнать по группе крови. Такая информация поможет не только вычислить свои слабые и сильные стороны, но и определиться с профессией. Сегодня, в преддверии Дня знаний, расскажем, как школьникам и студентам обучаться быстрее и эффективнее.

Как запоминать информацию надолго - улучшаем память

Ученые предлагают несколько правил, с помощью которых вы сможете узнать, как запомнить прочитанное:

Здоровый сон

Норма сна для взрослого человека - 7-9 часов в день. Студентам и школьникам рекомендуют соблюдать этот показатель и ложиться спать как можно раньше. Засиживаться допоздна не стоит - сон глубокой ночью не так полезен, как ранний. Существует мнение, что сон обновляет способности мозга создавать новые воспоминания и помогает закрепить те, что уже получены.

Физические нагрузки

Качественные тренировки и гимнастика благотворно влияет не только на мышцы, но и на мозг. Он насыщается кислородом, запускает необходимые процессы и создает новые нейронные связи. Считается, что упражнения высокой интенсивности полезнее умеренных.

Оптимальное время

Несмотря на то, что многие из нас привыкли учиться с утра, ученые все чаще говорят об иррациональности такого подхода. У каждого человека есть свои индивидуальные особенности суточного ритма и выбирать время для учебы нужно, исходя из них. Лучше всего информация усваивается с 10:00 до 12:00 утра, хуже всего - с 04:00 до 07:00 ночи.

Как лучше запоминать учебный материал - 5 действенных советов

Для того, чтобы эффективно подготовиться к экзамену, собеседованию или любому другому ответственному событию, выполняйте следующие рекомендации:

Делайте заметки и записи

Пишите обо всем, что прочли, делайте короткие "зарисовки". Так у вас получится не просто прочитать информацию, а закрепить ее и оставить в памяти. Если есть выбор - лучше пишите рукой, а не печатайте на ноутбуке. Главное - оставляйте самые важные тезисы, а не просто вслепую перепечатывайте услышанное или прочитанное.

Помните, что повторение - мать учения

140 лет назад немецкий ученый выяснил, что человек забывает 50% новой информации уже через сутки. А через неделю - еще 20%. Соответственно, без повторения выученного никак не обойтись. Существует несколько алгоритмов повторения материала, выбирайте тот, которых подходит именно вам.

Станьте оратором

Объяснить другим то, что выучили сами - один из лучших методов усвоения информации. Проговаривая вслух, вы закрепляете прочитанное, а мозг систематизирует все, что воспринял.

Более того, такие диалоги вести не только полезно, но и приятно. Можно наладить контакт с собеседником, обучить его или обучиться самому, если партнер разбирается в теме.

Не пытайтесь быть многозадачными

В современном мире нам приходится выполнять несколько дел одновременно, чтобы соблюдать ритм. Но, если вы обучаетесь, остановитесь только на этой задаче, иначе внимание рассеивается. Многозадачность плохо влияет и на краткосрочную, и на долгосрочную память. Вам потребуется дополнительное время, чтобы снова вникнуть в процесс.

Стройте ассоциативный ряд

Не бойтесь проводить параллели, писать стихи или считалочки. В школе многие из нас именно таким способом выучили цвета радуги и определение теоремы Пифагора. Чем ярче ваша ассоциация - тем больше шансов, что вы запомните материал.

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Автор: Кристина Кащавцева