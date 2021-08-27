Уже скоро в украинских школах возобновится учебный процесс.

Уже скоро в Украине начнется новый учебный год. 1 сентября – это всегда волнительный день для родителей школьников. А в этом году чувство неопределенности усугубляется пандемией коронавируса. Рассказываем, что ожидает школьников в этом году и будет ли линейка 1 сентября.

Очное или дистанционное обучение

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что дистанционное обучение в школах Украины может быть введено в тех областях, которые принадлежат к "красной", "оранжевой" или "желтой" зоне карантина.

На данный момент вся Украина находится в "зеленой" зоне, поэтому все школы примут детей в обычном режиме. Кроме того, по словам министра, все детские сады и начальные классы (с 1 по 4) должны учиться очно вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

Вакцинация учителей

Формат обучения зависит не только от зонирования территории. Если область перейдет из "зеленой" зоны в другую, некоторые школы смогут продолжить обучение детей в помещении. Это касается школ, в которых не менее 80% школьного персонала прошли курс вакцинации. Такие заведения смогут принимать детей даже в красной зоне.

Если же в школе вакцинировано менее 20%персонала, то её закроют на карантин, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.

Будут ли линейки в школах 1 сентября

Министерство образования рекомендует школам не отказываться от линейки в этом году. Однако линейки в этом году рекомендуют проводить в сокращенном виде и с учетом социальной дистанции. Администрация каждого учебного заведения сама принимает решение о проведении линейки.

Когда планируются школьные каникулы

Ежегодно во всех классах проводятся каникулы 4 раза в год. Даты каникул установлены таким образом:

осенние – с 25 по 31 октября 2021 года;

– с 25 по 31 октября 2021 года; зимние – с 25 декабря 2021 до 9 января 2022 года;

– с 25 декабря 2021 до 9 января 2022 года; весенние – 28 марта по 3 апреля 2022 года;

– 28 марта по 3 апреля 2022 года; летние – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Однако даты каникул могут перенести, если изменится ситуация с коронавирусом. Если заболеваемость в регионе вырастет, каникулы могут начаться раньше.

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Автор: Екатерина Пулатова