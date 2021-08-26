Ученые считают, что группа крови влияет на судьбу и состояние здоровья владельца

Группа крови считается более уникальным показателем, чем раса или знак Зодиака. Антропологи говорят, что группы крови появились в результате эволюционных изменений. Это своеобразный "ответ" организма на события, которые происходили с планетой.

Что такое "группа крови" и "резус-фактор"

У каждого человека в крови есть эритроциты - красные кровяные тельца. В 1891 году ученый Карл Ландштайнер проводил исследования и выяснил, что у разных людей эритроциты между собой отличаются. Он обнаружил несколько наборов антигенов - веществ, которые вырабатывают антитела и провоцируют иммунитет на реакцию.

Ландштайнер обозначил антигены буквами А и В. Таким образом вывел формулу трех групп крови:

I (O) - отсутствуют А и В антигены;

- отсутствуют А и В антигены; II (A) - есть только антигены А;

- есть только антигены А; III (B) - есть только антигены В.

Через 10 лет другой исследователь, Декастелло, описал и четвертую группу - IV (AB). В ней присутствуют оба антигена. Результатом трудов двух ученых стало появление системы АВ0 - на ней основан принцип переливания крови.

Резус-фактор - это показатель, который определяет наличие или отсутствие в эритроцитах антигена D. Если он есть, то резус положительный (Rh +), если нет - отрицательный (Rh -).

Первая группа крови - I (O)

Считается наиболее распространенной - ею обладают от 40 до 50% жителей Земли. Она появилась более 40 000 лет назад и была обнаружена у первых людей, населявших планету. Предки с такой группой крови вели образ жизни собирателей и охотников. Владельцы I (O) не хотели и не умели думать наперед, брали всё, что давала природа. Действовали в своих интересах, единственная цель - выживание. Обладатели первой группы крови в современности отличаются стойким иммунитетом.

Характер по группе крови

Люди с такой группой крови сильные, волевые и решительные. Легко возбудимые, инициативные, уверенные. Первопроходцы, которые будут бороться за свое, не сдаваясь. Целеустремленные, болезненно переносят критику. Именно обладатели I (O) становятся лидерами, хорошими руководителями. У них живой ум и мгновенная реакция. В отношениях ведут себя так же, как и в профессиональной сфере - доминируют и не соглашаются подстраиваться под партнера.

Подходящие профессии: менеджер, ассистент, руководитель, политик, режиссер, актер, певец и любые другие, где можно проявить инициативу и самостоятельность.

Вторая группа крови - II (A)

Обнаружена у 30-40% населения. Появилась около 20 000 лет до н.э.из-за принудительной миграции первых обитателей планеты и необходимости осваивать земледелие, а значит, и менять образ жизни. В тот период homo sapiens научились не только выживать, но и действовать сообща, взаимодействовать друг с другом.

Характер по группе крови

Обладатели второй группы крови открыты и коммуникабельны, могут легко приспособиться к любой обстановке. Часто меняют работу или место жительства, не испытывают стресса от таких ситуаций. Уязвимы, тяжело переносят обиды и различные удары судьбы. Считается, что люди с II (A) - это созидатели, которые способны действовать уверенно и циклично. В отличие от предыдущего типа, они не дают миру ничего нового, зато обеспечивают стабильность.

Читайте такжеК чему снится беременность - толкования по сонникамРационализаторы, им чуждо всё творческое. Даже если такие люди творят, они делают это ради чего-то материального (прибыли, например). Умеют копить деньги, становятся хорошими родителями, практически никогда не рискуют, сначала думают, потом делают.

Подходящие профессии: секретарь, кассир, дизайнер, технический специалист, парикмахер, визажист, фармацевт, мед.сестра, переводчик, бухгалтер и любые другие, где необходимо следовать инструкциям и нести ответственность.

Третья группа крови - III (B)

Появилась позже, чем I и II, более 10 000 лет назад, из-за климатических изменений на Земле. Такую группу крови имеют 10-20% населения планеты. Создавая людей с III (B), природа хотела сбалансировать умственную деятельность и потребности иммунитета.

Характер по группе крови

Таких людей часто называют "перекати поле". Им сложно усидеть на одном месте, душа требует приключений, а организм - адреналина. Поэтому, если вам интересно, кто же тот отчаянный парень, который прыгает с парашютом или взбирается на Эверест - скорее всего, обладатель третьей группы крови. Меньше всего таким людям нужна семья и дети, осесть на одном месте для них - каторга. Не терпят неуважительного отношения к себе: если начальник накричит - уволятся. Люди с III (B) - это яркие краски, эмоции и громкий оркестр. Другой вопрос, что он поиграет и… затихнет. Это самые неоднозначные персоны, очень интересные собеседники и отличные любовники, но уж точно не мужья и отцы.

Подходящие профессии: дипломат, администратор, менеджер по продажам, стюардесса (стюард), писатель, брокер, строитель, официант и любые другие, где есть возможность частой смены обстановки.

Четвертая группа крови - IV (AB)

Наиболее редкая группа крови "как у Иисуса Христа". Появилась случайно - в результате смешения индоевропейской и монголоидной расы. Ею обладают только 5% населения планеты.

Характер по группе крови

С точки зрения психологов и эзотериков, люди с четвертой группой крови - это загадка. Они могут быть отражением людей другой группы, менять свое поведение и взгляды в зависимости от ситуации. На работе - одно, в семье - другое. Неординарные и многогранные личности. Несмотря на свою эмоциональную неуловимость, владельцы IV (AB) - эмпаты. Часто становятся писателями, поэтами, музыкантами или художниками. Скорее всего, именно такие люди пришли в наш мир, чтобы его изменить.

Подходящие профессии: врач, ученый, программист, психолог, юрист, прокурор, изобретатель, редактор и любые другие, где необходим "свежий" взгляд и новаторство.

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Автор: Кристина Кащавцева