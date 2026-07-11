На дне океана нашли затонувший корабль, на борту которого погиб легендарный исследователь

На обломках корабля были обнаружены розовые кораллы и несколько видов рыб.

Благодаря экспедиции в Лабрадорском море, которая проводится "раз в поколение", удалось сделать первые снимки с близкого расстояния затонувшего последнего корабля известного исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона. Об этом пишет The Independent.

"Экспедиция под руководством Королевского канадского географического общества в сотрудничестве с Океанографическим институтом Вудса-Хоул проводится с целью составления карты затонувших кораблей и обломков вокруг последних судов легендарных полярных исследователей сэра Эрнеста Шеклтона и капитана Роберта Фалькона Скотта", - объясняет издание.

Учёные надеются тщательно обследовать обломки и создать их цифровые копии.

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Отмечается, что они получили снимки обломков "Квеста" - последнего корабля Шеклтона - с помощью подводного аппарата "Алвин", который 40 лет назад первым посетил обломки "Титаника".

"Руководитель экспедиции Джон Гайгер, который был наблюдателем во время первого погружения "Алвина" к месту крушения, назвал увиденное - последний корабль Шеклтона - "трогательным опытом", - говорится в материале.

По словам ученых, на обломках корабля были обнаружены розовые кораллы и несколько видов рыб, в частности треска, красная рыба и волчья рыба. Они отметили, что были видны части "Квеста", а именно нос, палуба и некоторые иллюминаторы, тогда как верхушка мачты лежала на дне.

"Увидеть корабль Шеклтона и представить, что столетие назад Шеклтон стоял на этой палубе... Сначала вокруг было очень темно, но вдруг, когда приближаешься, появляется нос корабля. Это невероятно", - сказал Гайгер.

Сейчас более совершенные технологии визуализации и подводные аппараты могут помочь ученым узнать больше о том, что произошло с кораблем, и о его текущем состоянии.

"Корабль получил значительные повреждения. Сети - это печальная история, которая ограничивает наши возможности осмотреть затонувший корабль. Я считаю, что мы должны взять на себя ответственность за то, что мы делаем с нашими океанами; это огромная проблема", - добавил Гайгер.

Что известно об Эрнесте Шеклтоне

Шеклтон был одним из самых известных полярных исследователей в мире и погиб на борту "Квеста" в 1922 году в возрасте 47 лет во время своей последней экспедиции.

"Его история - это история невероятного выживания. Он спас весь свой экипаж после потери корабля "Эндуранс", который два года простоял, замерзнув во льдах моря Ведделла", - отмечает The Independent.

Корабль "Shackleton’s Quest" был продан норвежской семье и провел следующие 40 лет, охотясь на тюленей в водах Арктики, пока 5 мая 1962 года его не раздавили льдины и он не затонул.

"Исследование любого затонувшего судна с помощью пилотируемого подводного аппарата - это сложная задача. Наш успех сегодня и в ближайшие дни является прямым результатом того, что у нас есть группа специалистов по глубоководным погружениям, обладающих большим опытом работы в чрезвычайно сложных условиях", - подчеркнул пилот подводного аппарата "Алвин" Брюс Стрикротт.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, ранее археологи обнаружили скрытую сеть туннелей под каменным городом, которому 4500 лет. Как стало известно, каменный город Хоучэнцзуй, расположенный на северном берегу реки Хунь в автономном районе Внутренняя Монголия Китая, датируется примерно 4300-4500 годами.

Также сообщалось, что ученые обнаружили скрытый лес на глубине 626 метров. Имея глубину 626 метров и ширину 527 метров, он скрывает подземную экосистему, которая привлекла внимание геологов и биологов.

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