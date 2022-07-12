Таким образом, приостановленное в марте сотрудничество полностью разорвано.

Совет Европейского комического агентства (ESA) решил прекратить сотрудничество с российским космическим агентством "Роскосмос" в рамках миссии ExoMars-2022 по исследованию Марса.

Об этом говорится в заявлении генерального директора ESA Йозефа Ашбахера, передает "Европейская правда".

"Совет уполномочил меня прекратить до сих пор приостановленное сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars Rover and Surface Platform", – сказал Ашбахер.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что говорить с Европой об исследовании Марса нет смысла, поскольку "их правительства стремятся убить как можно больше россиян и украинцев, обеспечивая хунту в Киеве смертоносным оружием".

Он заявил, что "Роскосмос" приложит все усилия для возвращения из Италии российского марсианского модуля.

Миссия ExoMars-2022

Совместная миссия "Роскосмоса" и ESA ExoMars была направлена на исследование Марса. В ее рамках в 2016 году был запущен марсианский научный орбитальный аппарат и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли".

Следующая миссия с высадкой ровера ExoMars Rover на поверхность Марса была запланирована на этот год. ESA в марте отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" в разработке миссии из-за российского вторжения в Украину.

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