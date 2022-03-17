Они осудили агрессию против Украины.

Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Россией по миссии ExoMars.

Об этом сообщается на их сайте.

Правящий совет ЕКА единогласно признал, что сейчас невозможно сотрудничать с "Роскосмосом" по этой миссии.

"Мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах и трагических последствиях агрессии против Украины. Признавая влияние на научные исследования космоса, ЕКА полностью поддерживает санкции, введенные в отношении России ее государствами-членами", - говорится в сообщении.

ExoMars - совместная программа ЕКА и "Роскосмоса" по исследованию Марса. Её основной целью был поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на этой планете. Запуск миссии планировался на 2022 год.

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