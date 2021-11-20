Командному центру будущего космодрома будет присвоено имя бывшего руководителя ГП "КБ "Южное".

Украина и Канада анонсировали начало строительства совместного космической пусковой площадки в провинции Новая Шотландия (Канада).

Об этом в Facebook сообщил председатель Госкосмоса Владимир Тафтай.

Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс (Канада).

Проект предусматривает создание на атлантическом побережье Новой Шотландии коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод".

Читайте такжеСША потребовали разработать правила поведения в космосе из-за России (видео)Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Командному центру будущего космодрома будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя ГП "КБ "Южное".

Как писал УНИАН, 16 ноября в 11:27 по киевскому времени европейская ракета-носитель легкого класса Vega успешно вывела на орбиту три спутника-разведчика Франции.

Это был уже третий запуск ракеты Vega в этом году.

Ракета-носитель легкого класса Vega разрабатывалась совместными усилиями Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Блок маршевого двигателя четвертой ступени разработан КБ "Южное" и изготовлен ПО "Южмаш".

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Автор: Виолетта Орлова