Джо Байден представил миру первое фото, сделанное телескопом NASA "Джеймс Уэбб".

Президент США Джо Байден представил миру первое фото, сделанное телескопом NASA "Джеймс Уэбб" (JWST).

На снимке представлена самая дальняя точка Вселенной, которую мы когда-либо видели, благодаря впечатляющим инфракрасным возможностям "Джеймса Уэбба" и его гигантскому зеркалу.

По словам ученых, на этом изображении запечатлен звездный свет от самых ранних объектов, сформировавшихся в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Этому звездному свету более 13 миллиардов лет, и он направлен в сторону JWST благодаря невероятной силе изгиба массивного скопления галактик.

Как сообщается, снимок был сделан всего за день работы телескопа "Джеймс Уэбб". Создание подобных фото от Hubble могут занять несколько недель.

Телескоп "Джеймс Уэбб": что о нем известно

25 декабря 2021 года НАСА запустило телескоп "Уэбба" стоимостью 10 миллиардов долларов США. Телескоп отправили в путешествие на 1,5 миллиона километров. Телескоп состоит из 18 шестиугольных зеркальных сегментов, объединенных в одно большое зеркало шириной 6,4 метра.

"Уэбб" сможет отображать удаленные объекты, которые в 100 раз слабее тех, которые может увидеть космический телескоп Хаббла.

Телескоп был разработан для наблюдения за тусклым светом самых ранних звезд во Вселенной, возраст которых составляет около 13,8 миллиардов лет.

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