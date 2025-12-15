Воссоединение Египта Ахмосом знаменует поворотный момент, и изменение даты его осуществления меняет понимание политических и культурных преобразований, которые привели к Новому царству Египта.

История происхождения Древнего Египта переписана после того, как ученые представили новую хронологию его самого могущественного периода.

В частности, как пишет Daily Mail, открытие переписало хронологию ранних династий Египта, поместив возникновение Нового царства почти на столетие позже, чем считалось ранее. Отмечается, что Новое царство, существовавшее с 1550 по 1070 год до н.э., было пиком могущества, богатства и территориальной экспансии Египта, эпохой таких знаменитых фараонов, как Тутанхамон.

Оно началось с 18-й династии, основанной фараоном Ахмосом I, который объединил Египет после периода раздробленности. Ученые установили, что мощное извержение вулкана Санторини произошло до правления Ахмоса, а это значит, что 18-я династия и само Новое царство возникли позже, чем считалось ранее.

До сих пор историки предполагали, что извержение могло совпасть с ранним периодом Нового царства, а некоторые исследователи даже пытались связать его с конкретными фараонами, включая Хатшепсут, Тутмоса III или Ахмоса I.

Прорыв произошел благодаря радиоуглеродному датированию египетских артефактов 17-й и начала 18-й династий.

В частности исследователи изучили глиняный кирпич с клеймом имени Ахмоса, льняную погребальную ткань и деревянные погребальные фигуры, называемые шабти, все они были напрямую связаны с известными фараонами и их храмами.

Поскольку эти объекты привязаны к конкретному историческому контексту, их возраст дает надежное представление о том периоде. Исследование показывает, что извержение предшествовало этим артефактам, меняя представление историков о расцвете самого могущественного периода Египта.

Вулкан Тера неоднократно извергался, но самое известное извержение произошло в позднеминойский период, примерно с 1600 по 1480 год до н.э.

Традиционно извержение на Тере связывали с 18-й династией Египта, и ученые использовали его в качестве приблизительного ориентира для датировки событий раннего Нового царства.

Однако новый радиоуглеродный анализ показал, что извержение произошло раньше, во Второй переходный период, до полного воссоединения Египта под властью Ахмоса.

Это означает, что предыдущие предположения, связывающие извержение непосредственно с ранним Новым царством, были неверны.

"Это исследование впервые проводит прямое радиоуглеродное сравнение извержения вулкана Тера с египетскими артефактами этого переходного периода. Это позволяет нам впервые соотнести одно из самых драматических природных событий в восточном Средиземноморье с исторической хронологией Египта", - сказали исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве и Университета Гронингена.

Ученые добавили, что полученные результаты расширяют научное понимание древнего мира. Узнав, что извержение произошло раньше, чем считалось, историки и археологи теперь могут пересмотреть культурные и торговые взаимодействия между Египтом, Критом и другими средиземноморскими регионами. Это включает в себя все, от перемещения товаров и идей до миграций, вызванных стихийными бедствиями.

Как отметил ведущий автор исследования Хендрик Дж. Брюинс: "Выводы показывают, что Второй переходный период длился значительно дольше, чем предполагалось, а Новое царство началось позже".

Хотя корректировка невелика по годам, она имеет большое историческое значение.

Воссоединение Египта Ахмосом знаменует собой критический поворотный момент, и изменение даты его осуществления меняет понимание учеными политических и культурных преобразований, которые привели к Новому царству Египта.

Недавно таинственны "пустоты" в одной из пирамид Гизы ошеломили ученых. В частности, исследователи использовали высокотехнологичные неинвазивные методы сканирования, чтобы заглянуть за исторические кирпичи пирамиды. В результате они увидели две скрытые аномалии, заполненные воздухом. Ученые считают, что они указывают на наличие скрытого входа, который до сих пор не могли обнаружить.

