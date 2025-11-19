Подробности раскопок настолько ужасны, что долгое время научное сообщество не решалось их обнародовать.

Прошло 100 лет с тех пор, как в Египте были обнаружены останки фараона Тутанхамона, и теперь исследователь раскрыл малоизвестные подробности этих раскопок.

Как пишет издание Daily Mail, британский археолог Говард Картер и группа египетских археологов обнаружили знаменитую гробницу в Долине царей, но им пришлось обезглавить и изуродовать мумию, чтобы достать ее из гроба.

Мумия фараона была заключена в оболочку из древней смолы, оставшуюся от погребального ритуала, который прошел в 1323 году до нашей эры, более 3300 лет назад.

Видео дня

Издание отметило, что хотя Картер написал три книги о находках, он умолчал о подробностях расчленения. По мнению экспертов, это было сделано, чтобы не раскрывать неуважительное обращение с мумией.

"Последовавшее вскрытие было ужасающим. Тутанхамон был "обезглавлен, его руки были отделены в плечах, локтях и кистях, ноги - в бедрах, коленях и лодыжках, а туловище - отсечено от таза по гребню подвздошной кости", - раскрыла детали Элеонора Добсон из Бирмингемского университета.

"Его останки позже были склеены, чтобы имитировать целое тело - жуткая реконструкция, скрывающая жестокость процесса", - добавила она.

Эти откровения о работе ученых вдохнули новую жизнь в миф о том, что проклятие, приносящее неудачу, болезни и смерть, преследует любого, кто потревожит мумию египетского фараона.

Издание напомнило, что миф о проклятии фараона разошелся по всему миру после того, как ключевые члены экспедиции Картера умерли при странных обстоятельствах после того, как археологи обнаружили гробницу Тутанхамона.

Среди погибших был лорд Карнарвон, спонсор Картера, который умер от заражения крови из-за укуса насекомого. Картер продолжал оспаривать существование проклятия вплоть до своей смерти в возрасте 64 лет от лимфомы Ходжкина.

Спустя столетие некоторые исследователи, включая Добсон, утверждали, что Картер намеренно скрыл ужасающую казнь Тутанхамона, чтобы избежать общественного возмущения.

Эти заявления приобрели еще большую актуальность, когда исследователи в 1960-х и 1970-х годах обнаружили, что тело Тутанхамона было склеено после вскрытия, чтобы создать видимость нетронутого.

Однако ученые десятилетиями спорили о том, был ли у Картера и археологов другой выбор в том, как извлечь тело Тутанхамона, учитывая ограниченные ресурсы 1920-х годов.

В записях Картера отмечалось, что мумия полностью прилипла ко дну гроба, потому что жрецы 3300 лет назад облили фараона огромным количеством густой нефти и смолы, которая затвердела, превратившись в клей, подобный камню.

В течение нескольких дней они держали золотой саркофаг под палящим египетским солнцем, и даже использовали лампы, чтобы растопить черную смолоподобную субстанцию, покрывавшую Тутанхамона.

Однако, когда ничего не помогло, Картер и анатомы Дуглас Дерри и Салех Бей Хамди решили силой вытащить фараона из гроба, раскалив обычные ножи на огне докрасна, чтобы расплавить смолу.

Используя ножи, зубила и молотки, они буквально откололи мумию от гроба, сначала сняв знаменитую золотую маску Тутанхамона, а затем отрубив ему голову. Затем команда распилила туловище Тутанхамона пополам и отломила ему руки и ноги в каждом суставе.

В конце концов, тело было разобрано на более чем 12 отдельных частей, чтобы извлечь как мумию, так и бесценный золотой гроб с драгоценностями.

Спустя годы исследования тела Тутанхамона показали, что Картер и анатомы покрывали каждый кусок горячим парафином, чтобы защитить его от разрушения, а затем склеивали тело смолой для экспонирования.

"Стоит переосмыслить наследие раскопок Картера не только как веху в египтологии, но и как момент этического переосмысления", - прокомментировала Добсон.

"Расчленение тела Тутанхамона, замалчиваемое официальными источниками, побуждает нас пересмотреть представления об археологическом триумфе и оглянуться на прошлое более критически", - отметила она.

Хотя методы Картера, позволившие разобрать одну из самых загадочных фигур в истории, подверглись критике со стороны одних исследователей, другие выступили в защиту его раскопок.

Другие новости о Древнем Египте

История древнеегипетского города Ахетатон, который короткое время в XIV веке до н. э. был столицей государства и домом бога-царя Эхнатона - это история трагедии. Считается, что на город обрушилась чума, унесшая жизни девяти членов королевской семьи и многих сотен простолюдинов.

Однако новый анализ физических и письменных источников города показал, что большая часть из них совершенно неправильна. И опроверг утверждение о том, что город пал из-за чумы.

Вас также могут заинтересовать новости: