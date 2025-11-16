Пирамида Менкаура, построенная около 2510 года до нашей эры и высотой почти 60 м, является самой маленькой из трех главных пирамид Гизы.

Группа ученых, возможно, нашла остатки скрытого входа в одну из пирамид знаменитого комплекса Гизы.

Пирамида Менкаура, построенная около 2510 года до нашей эры и высотой почти 60 м, является самой маленькой из трех главных пирамид Гизы, пишет Dailymail. Она была построена как гробница фараона Менкаура, правителя Четвертой династии, саркофаг которого исчез таинственным образом.

Исследователи из Египта и Германии использовали высокотехнологичные неинвазивные методы сканирования, чтобы заглянуть за исторические кирпичи пирамиды. В результате они увидели две скрытые аномалии, заполненные воздухом. Ученые считают, что они указывают на наличие скрытого входа, который до сих пор не могли обнаружить.

Ученый Мюнхенского технического университета (TUM) Кристиан Гроссе назвал это "важной находкой в ​​Гизе".

"Разработанная нами методология испытаний позволяет делать очень точные выводы о природе внутреннего устройства пирамиды. Гипотеза о наличии еще одного входа весьма правдоподобна, и наши результаты значительно приблзили к ее подтверждению", - прокомментировал он.

Издание отметило, что исследователь Стейн ван ден Ховен впервые выдвинул гипотезу о возможном дополнительном входе в 2019 году, но до сих пор это оставалось лишь гипотезой.

Теперь эксперты считают, что второй вход находится на восточной стороне, обращенной к Нилу. В частности, они указывают на прямоугольную область размером 4 м метра в высоту и 6 м в ширину на восточной стороне, расположенную близко к земле.

Как ни странно, гранитные блоки в этой части восточного фасада "необычайно гладкие", словно их тщательно отполировали. Примечательно, что такие же гладкие камни обнаружены у главного входа с северной стороны, что позволяет предположить существование здесь второго скрытого входа.

Эксперты из Каирского университета и Мюнхенского технического университета (TUM) использовали "неинвазивные" методы – радар, ультразвук и электрорезистивную томографию (ERT), – чтобы заглянуть внутрь, не раздвигая древние кирпичи.

Удивительно, но они обнаружили за гладким фасадом две заполненные воздухом полости, обе разного размера и расположенные на разной высоте.

Одна из заполненных воздухом "аномалий" находится на глубине 1,4 м и имеет размеры метр в высоту и 1,5 м в ширину, в то время как другая аномалия находится на глубине 1,13 м и имеет размеры 90 см н 70 см.

Напомним, в целом комплекс Гизы включает пирамиды Хуфу, Хефрена и Микерина, а также Большого Сфинкса. Все они окутаны тайной из-за неясных методов строительства, точного астрономического выравнивания и до сих пор неясного назначения.

