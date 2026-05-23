В Чехии нашли тайное поселение железного века, которое переписывает доримскую эпоху Европы

Археологи обнаружили тысячи ценных кельтских монет, ювелирные изделия и остатки керамики.

Автодорожные строители в Чехии сделали внезапное археологическое открытие в окрестностях городка Градец-Кралово. Они обнаружили там крупное поселение Латенской цивилизации, богатое золотыми и серебряными монетами, янтарем, ювелирными изделиями, остатками керамики, производственными цехами и, возможно, святилищами, рассказывает Еcoticias.

Как говорится в официальной истории исследования, опубликованной в Университете Градец-Кралова, это место показывает, что торговля в Европе процветала задолго до того, как Римская империя изменила континент.

Открытие было сделано вовремя поисково-спасательных работ, проведенных перед началом строительства автомагистрали, в которых участвовали музей, университет и частный подрядчик. Удалось собрать около 22 000 мешков с находками – это крупнейшая коллекция из когда-либо обнаруженных в Богемии.

Золото, янтарь и изделия ручной работы

Среди наиболее примечательных находок – сотни кельтских монет из золота и серебра, а также заготовки для монет, небольшие весы и штамп, использовавшийся при чеканке монет. Археологи пока не могут точно сказать, какие именно монеты были отчеканены на этом месте, но несколько предметов убедительно свидетельствуют о том, что чеканка монет происходила именно здесь.

История с сокровищами на этом не заканчивается. Исследователи также обнаружили ювелирные изделия, стеклянные бусины, детали поясов, роскошную керамику и тысячи фрагментов янтаря. Томаш Мангель из Университета Градец-Кралове заявил, что янтарь является "неопровержимым доказательством контактов на расстоянии". В древней Европе это был ценный материал, который перевозили из северных регионов в Центральную Европу и дальше.

Археологи обнаружили десять хорошо сохранившихся печей для обжига керамики, которые Мангель описал как рекордную находку в Богемии. Эти печи помогали ремесленникам быстрее изготавливать керамику более высокого качества. Есть также возможные свидетельства работы со стеклом и бронзой

Кельтский центр до Рима

Площадь основного поселения занимала обширную территорию в 34 гектара и была намного больше многих обычных поселений того же периода. Поселение относится к латенскому периоду, культуре позднего железного века, часто связываемой с кельтами.

Место не было укреплено, что делает открытие еще более интересным. Вместо обнесенного стенами военного укрепления, данные указывают на открытый центр, где жилые дома, мастерские, торговые и, возможно, религиозные объекты существовали бок о бок.

Это значительно меняет эту страницу истории древней Европы, доказывая, что она не была просто разрозненными деревнями, ожидающими прихода Рима. В таких местах общины уже создавали сложные системы обмена, ремесленного производства и поддержания статуса.

Необычно хорошо сохранившийся культурный пласт

Еще одна причина, по которой это место выделяется, – его состояние. По данным Музея Восточной Богемии, поселение не было сильно нарушено интенсивным сельским хозяйством или незаконным археологическим поиском, что редкость для европейского археологического памятника.

Благодаря этому разрозненные предметы превращаются в гораздо более богатую историю. Золотая монета в витрине – это захватывающее зрелище, но её точное местоположение, соседние находки и почвенный контекст могут рассказать о том, как люди жили, работали, торговали и перемещались по поселению.

Найденные артефакты сейчас консервируются и изучаются в лабораториях с использованием микроскопов, рентгена, компьютерной томографии и сканеров. Монеты также исследует специалист по нумизматике Национального музея, что должно помочь исследователям лучше понять их происхождение, ценность и роль в торговле.

Причины упадка поселения остаются неясными. Мангель заявил, что нет прямых доказательств крупной войны или катастрофы, и склоняется к версии о более медленной трансформации, обусловленной экономическими и социальными изменениями.

