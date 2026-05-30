В Саудовской Аравии нашли золотой клад возрастом 1200 лет: кто его спрятал

Археологи в Саудовской Аравии обнаружили глиняный горшок, полный украшений из золота, серебра и драгоценных камней, которые, возможно, были захоронены исламским паломником по пути в Мекку более тысячелетия назад. Об этом пишет Live Science.

Ученые назвали клад "Сокровищами Дирии" в честь археологического памятника, где он был обнаружен. Расположенная на окраине Эр-Рияда, Дирия была ключевым пунктом на маршруте хаджа для исламских паломников между Басрой (Ирак) и Меккой (Саудовская Аравия).

По данным археологов из Саудовской комиссии по наследию, которые проводят раскопки в Дирии уже шесть лет, радиоуглеродный анализ органических остатков относит основное поселение к периоду 743-753 гг.

В ходе недавних раскопок они обнаружили гипсовые водоемы и стены нескольких жилых зданий. Внутри сооружений были обнаружены фрагменты керамики и стекла, но зарытый керамический сосуд, содержащий более 100 ювелирных украшений, стал неожиданностью.

"Одним из важнейших открытий шестого сезона стало обнаружение "Сокровищницы Дирии", представляющих собой коллекцию золотых изделий, драгоценных камней и фрагментов окисленной меди", - заявил эксперт лаборатории Комиссии по наследию Саудовской Аравии.

Интересно, что хотя Дирия больше известна как первое саудовское государство и первоначальное местонахождение династии Саудов (правящей семьи Саудовской Аравии), начиная с XVIII века, её история уходит гораздо дальше.

Сокровища, вероятно, были зарыты в первые годы Аббасидского халифата, который пришел к власти в 750 году и был разрушен монголами в 1258 году. Названные в честь одного из дядей Мухаммеда, аббасидские халифы способствовали наступлению Золотого века ислама, в котором процветали культурная и научная деятельность.

Географически Аббасидская империя простиралась от Северной Африки до Ирана, но была сосредоточена в основном на Аравийском полуострове и территории современного Ирака, со столицей в Багдаде.

Отмечается, что согласно исламской традиции, каждый взрослый, кто может себе это позволить и физически способен совершить паломничество - хадж - в самый священный исламский город, Мекку, хотя бы раз. В период правления Аббасидов Дирия была важной остановкой на паломническом маршруте между Басрой, портовым городом на юге Ирака, расположенным недалеко от Персидского залива, и Меккой на западном побережье Саудовской Аравии.

Эксперты пока не знают, почему драгоценности, украшенные цветочными и геометрическими узорами, были захоронены в Дирии или принадлежали ли они паломнику. Но ясно, что эти изделия были изготовлены опытными мастерами по металлу путем формовки золотых листов, их тиснения и инкрустации полудрагоценными камнями.

