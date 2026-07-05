До края космоса можно доехать на машине менее чем за час, если бы дорога шла вверх

Ученые сравнили всю земную атмосферу с кожурой яблока.

Если бы можно было поставить автомобиль вертикально и поехать прямо вверх со скоростью по трассе, до официальной границы космоса удалось бы доехать менее чем за час. Об этом сообщает издание Space Daily.

Речь идет о так называемой линии Кармана – условной границе на высоте 100 километров, за которой самолеты уже не могут удерживаться в воздухе за счет аэродинамической подъемной силы.

Известно, что эту границу в свое время рассчитал венгерско-американский инженер Теодор фон Карман – по его формулам получилось около 84 километров, но международная федерация авиационных видов спорта впоследствии округлила цифру до ровно 100 километров. NASA и американская авиационная администрация при присвоении звания астронавта ориентируются на ещё более низкую отметку – 80 километров.

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Авторы подчеркивают, что на самом деле четкой границы атмосферы нет – она просто постепенно рассеивается, пока не сливается с солнечным ветром. А вот то, что эта граница действительно тонкая, – факт.

Где скрывается весь воздух

По данным NASA, почти весь воздух, которым мы дышим, сосредоточен в самом нижнем слое атмосферы – тропосфере. На экваторе она достигает примерно 12 километров, а на полюсах – всего 8. И именно в этом слое содержится около 80 % всей массы атмосферы. Еще 19 % приходится на стратосферу (12–50 км) – там находится озоновый слой, который задерживает ультрафиолет. Вместе эти два слоя содержат 99 % всего воздуха планеты. Все, что выше – мезосфера и термосфера – представляет собой настолько разреженный газ, что на высоте 100 километров его плотность в миллион раз меньше, чем на уровне моря.

Сравнение с кожурой яблока

Если уменьшить Землю до размера обычного яблока радиусом 4 сантиметра, то толщина всей атмосферы до линии Кармана составит около 0,6 миллиметра, а слой, пригодный для дыхания, – всего 0,075 миллиметра, отмечают учёные.

Для сравнения: кожица яблока имеет толщину 0,1–0,4 миллиметра. То есть, в зависимости от сорта яблока и того, какую границу атмосферы брать за ориентир, земная атмосфера либо чуть тоньше яблочной кожуры, либо примерно с ней сравнивается.

Зачем нужна эта тонкая пленка

Объясняется, что без атмосферы поверхность Земли получала бы полный спектр солнечного излучения, вода закипала бы при любой температуре выше нуля из-за отсутствия давления, а метеороиды долетали бы до земли, не сгорая. Стратосфера задерживает 97–99 % среднечастотного ультрафиолета, мезосфера ежедневно сжигает 50–100 тонн метеоритного материала, а термосфера поглощает самое опасное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение Солнца.

Автор приводит пример: у Луны вообще нет атмосферы, атмосфера Марса – всего около 1 % от земной плотности, а на Венере она в 90 раз плотнее земной и способна расплавить свинец на поверхности. Такого сочетания, как у Земли, больше нет ни у одного каменистого тела Солнечной системы.

Новости космоса

Ранее сообщалось, что в 80 световых годах от Земли планета размером с Юпитер вращается вокруг мертвого ядра звезды – белого карлика WD 1856b, совершая полный оборот всего за 34 часа. Ученые с помощью телескопа James Webb выяснили, что планета выжила совсем не так, как считалось ранее: она не проходила через фазу красного гиганта рядом со своей звездой, а сначала держалась на безопасном расстоянии и лишь через 3–5,5 миллиарда лет после образования белого карлика постепенно мигрировала ближе.

Недавно NASA заключило контракты почти на 600 миллионов долларов на новые коммерческие лунные миссии, активизировав работу над созданием постоянной базы на Луне. К концу 2028 года они должны доставить на поверхность спутника четыре роботизированные научные миссии.

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