Учёные выяснили, почему каннибализм стал табу для человечества

По словам учёных, употребление человеческого мяса резко повышает риск смертельных инфекций.

Каннибализм стал табу в человеческом обществе не из-за естественного отвращения, а потому, что представлял серьезную угрозу для здоровья и выживания людей. Как пишет Spiegel, к такому выводу пришли ученые из Польши и Чехии.

По словам исследователей, употребление человеческого мяса способствует распространению опасных заболеваний и может провоцировать масштабные эпидемии, способные уничтожать целые популяции.

"Мы рассматривали человеческое тело как потенциальный источник пищи, анализируя как энергетическую ценность, так и скрытые издержки такого питания", - пояснил Михал Мисяк из Вроцлавского университета.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), свидетельствуют о том, что с биологической точки зрения каннибализм практически не имеет никаких преимуществ.

"По калорийности человек примерно соответствует обычному приёму пищи. Однако главная проблема заключается в другом - в высоком риске заражения. Возбудителям болезней гораздо легче инфицировать организм с почти идентичной физиологией", - отметил учёный.

Повторный каннибализм многократно повышает риск эпидемий

До сих пор ученые спорили, был ли каннибализм прежде всего способом выживания во время голода или имел преимущественно символическое и ритуальное значение.

Авторы нового исследования решили объединить оба подхода и создали математическую модель, которая позволила оценить последствия каннибализма для человеческих сообществ. Она показала, что риск распространения опасных болезней растет экспоненциально, если люди употребляют в пищу мясо других людей, которые также практиковали каннибализм.

Основную опасность представляют прионы - неправильно свернутые белки, которые не разрушаются даже после термической обработки. Они способны вызывать смертельные нейродегенеративные заболевания.

Болезнь куру

Одним из самых известных примеров является болезнь куру, которая в свое время была распространена среди народа форе в Папуа-Новой Гвинее. Представители этого народа готовили и ели останки своих умерших родственников, полагая, что таким образом освобождают дух покойного. Именно эта практика привела к распространению смертельной прионной инфекции.

По мнению авторов исследования, каннибализм мог быть в определенной степени полезен лишь в крайне исключительных ситуациях, например во время крайнего голода. Однако если такая практика становилась регулярной, риски быстро перевешивали любую потенциальную пользу.

Именно эти биологические угрозы, по мнению исследователей, стали одной из главных причин того, что каннибализм превратился в одно из самых строгих табу в истории человечества.

"Табу выполняют роль эволюционного механизма защиты. Наши результаты свидетельствуют, что это была биологически обоснованная реакция на растущий риск эпидемий. Сообщества, которые не отказывались от каннибализма, просто не выживали", - подытожил Михал Мисяк.

Здоровое питание

Напомним, по словам специалистов, определяющее значение имеют не единичные случаи, когда человек позволяет себе менее полезную пищу, а его повседневные пищевые привычки. Лучше отдавать предпочтение свежим и как можно менее обработанным продуктам, ведь это принесет значительную пользу здоровью в долгосрочной перспективе. В то же время вредной является привычка употреблять слишком много переработанных мясных продуктов, в том числе колбасы, паштетов и т. п.

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