Беларусь пыталась продвинуть альтернативный документ, но постпред Украины при ООН резко на это отреагировал.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которую инициировала Украина об укреплении международного сотрудничества и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Документ поддержали 97 стран, но среди тех, кто был против - Россия, Беларусь и США, сообщает Укринформ.

В документе, который был поддержан большинством стран, официально признаются длительные серьезные последствия аварии, а также отмечается необходимость поддержки пострадавших общин.

В тексте резолюции выражена "серьезная обеспокоенность" из-за повреждения нового конфайнмента над разрушенным энергоблоком ЧАЭС, что произошло 14 февраля текущего года в результате атаки российского дрона. Отмечается, что это поставило под угрозу десятилетия международных усилий по обеспечению безопасности объекта.

Видео дня

Также принятый документ официально закрепляет изменение написания названия Чернобыля на английском языке. Отныне в документах ООН будет использоваться украинская транслитерация Chornobyl вместо советской Chernobyl. Это решение касается и официального названия Международного дня памяти, который отмечается 26 апреля.

Генассамблея ООН постановила провести специальное заседание 24 апреля 2026 года, которое будет посвящено 40-й годовщине трагедии, и призвала мир помочь Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры АЭС.

Как пишет "Украинская правда", представительница делегации США объяснила свое решение голосовать "против" не отказом от поддержки ядерной безопасности Украины, а идеологическими разногласиями с формулировками ООН.

В то же время, она добавила, что Вашингтон продолжает поддерживать международные стандарты ядерной безопасности и усилия по предотвращению инцидентов на украинских атомных объектах в условиях войны.

Также Беларусь пыталась продвинуть альтернативный документ, на что отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Он напомнил, что Минск потерял моральное право на такие инициативы, поскольку предоставил свою территорию для российского вторжения в Украину в 2022 году, что привело к тому, что российские оккупанты захватили ЧАЭС.

"Действие государства, которое позволяет использовать свою территорию другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства, квалифицируется как акт агрессии", - заявил Мельник.

Удар РФ по ЧАЭС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что член Общественного совета при Государственном агентстве по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что сейчас опасности утечки радиации на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) после российского удара нет. Емельяненко пояснил, что саркофаг, который стоит с момента аварии под этой аркой, не пострадал. Он добавил, что новый конфайнмент должен был хранить развал реактора, а под ним должны были демонтировать старый саркофаг, но работы еще не были проведены. Именно поэтому, по его словам, опасности выхода радиации пока нет.

Также мы писали, что заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС Сергей Кондратенко рассказал, что восстановление поврежденной в результате атаки России защитной оболочки над четвертым энергоблоком ЧАЭС продлится до конца 2026 года. Украина заключила грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), которое предусматривает, что международные партнеры профинансируют восстановление защитной оболочки Нового безопасного конфайнмента. К работе будут привлечены специалисты из консорциума Novarka, который проектировал и строил арку конфайнмента.

Вас также могут заинтересовать новости: