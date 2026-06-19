В древнем турецком городе обнаружили редкую мозаику возрастом 1800 лет, - СМИ

В центре композиции - божество, олицетворяющее древнюю реку Эвримедонт.

В ходе раскопок в древнем городе Аспендос (Турция) археологи обнаружили мозаику III века нашей эры, которая раскрыла одну из самых редких сцен в мозаичном искусстве римского периода в Анатолии - юное воплощение бога реки Эвримедонт, водной артерии, которая когда-то обеспечивала жизнь и процветание города, пишет Arkeonews.

Мозаику нашли на Театральной улице - древней дороге, соединявшей акрополь Аспендоса с его знаменитым римским театром. Как сообщило Министерство культуры и туризма Турции, обнаруженный пол принадлежит архитектурному сооружению, украшенному мозаикой, расположенному в восточной части городской площади между самой площадью и восточными городскими стенами.

В центре композиции находится фигура, которую исследователи идентифицировали как "Юного Эвримедонта" - божество, олицетворяющее древнюю реку Эвримедонт, ныне известную как Кепрючай. Находка привлекла внимание не только превосходным состоянием сохранности и мастерством исполнения, но и тем, что изображения речных богов в мозаиках редко имеют столь выраженный локальный характер и четкую идентификацию.

Видео дня

Возможно, строили бассейн

Обнаруженное в восточной части площади сооружение имеет примерно 6 метров в ширину и 25 метров в длину. На данный момент археологи завершили исследование участка размером около 6 на 7,5 метра, однако мозаичное покрытие, по-видимому, простирается и дальше - на еще не раскопанные территории.

Предварительные выводы свидетельствуют о том, что в начале III века сооружение было построено как бассейн или объект, связанный с водой. После землетрясения 262 года нашей эры его, вероятно, разделили внутренними стенами на более мелкие помещения. Эта перестройка демонстрирует, как городское пространство Аспендоса адаптировалось после мощного сейсмического бедствия.

Видимая часть мозаичного пола состоит из двух основных панелей. Одна украшена геометрическими орнаментами, а другая содержит фигуральную сцену, которая и делает находку особенно ценной. Центральная фигура, идентифицированная благодаря иконографическим особенностям и сравнению с аналогичными образцами, олицетворяет реку, которая была источником сельскохозяйственного и экономического благосостояния Аспендоса.

Юный Эвримедонт и символика воды

В греко-римском искусстве реки нередко изображались в виде божественных существ. Их изображали в виде лежащих мужских фигур, иногда опирающихся на сосуд, из которого вытекает вода, или же окружали камышом, рыбой, водными растениями и другими символами плодородия.

Мозаика из Аспендоса следует этой художественной традиции, однако придает ей яркий местный колорит.

Юный Эвримедон изображен с листьями камыша на голове и в руке. Он лежит рядом с амфорой, из которой льётся вода, а вокруг него в реке плавают рыбы. Все эти детали - не просто декоративные элементы. Они создают символическую композицию, посвященную воде, изобилию и жизни.

Для Аспендоса эта символика имеет особое значение. Процветание города было неразрывно связано с водными ресурсами. Древний город, расположенный в области Памфилии на территории современной турецкой провинции Анталия, находился недалеко от реки Эвримедонт - примерно в 16 километрах от побережья Средиземного моря. Именно река обеспечивала городу связь с торговыми путями, сельским хозяйством и окружающей прибрежной равниной.

Выбор образа именно юного речного бога также может быть неслучайным. В классическом искусстве речные божества обычно изображаются зрелыми или бородатыми мужчинами. Молодой Эвримедонт придает сцене иное звучание - менее монументальное, зато более динамичное и связанное с обновлением, движением и плодородием.

Искусная игра цветов

В Министерстве культуры и туризма Турции отметили, что мозаика создана из небольших тессер - отдельных каменных или стеклянных элементов, благодаря чему мастер смог добиться плавных цветовых переходов и тщательной проработки деталей.

Особенно это заметно в пропорциях фигуры, передаче символов водной стихии и гармоничном сочетании центрального изображения с декоративным оформлением вокруг него.

Находка стала важным вкладом в изучение мозаичного искусства римской Анатолии. Хотя такие известные центры, как Зевгма, уже подарили археологам многочисленные мифологические и водные сюжеты, находка в Аспендосе является особенной тем, что в единой композиции сочетает местную реку, историю города и высокий уровень художественного исполнения.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал мозаику Эвримедонта открытием "исключительной научной важности", подчеркнув, что она предоставляет ценные данные для исследования римского мозаичного искусства Анатолии.

Не только знаменитый театр

Сегодня Аспендос наиболее известен благодаря одному из наиболее хорошо сохранившихся римских театров во всем Средиземноморье, пишет издание. Построенный во II веке нашей эры, театр до сих пор поражает своим почти нетронутым сценическим комплексом и величественной архитектурой.

Впрочем, история города не ограничивается только театром. Акведуки Аспендоса, которые считаются одними из самых выдающихся римских гидротехнических сооружений Анатолии, доставляли воду из гор, расположенных к северу от города. И театр, и система акведуков с 2015 года входят в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает их архитектурную и технологическую ценность.

Новая находка значительно расширяет представление о древнем Аспендосе. Она привлекает внимание к его улицам, площадям, водным сооружениям и городскому убранству. Самое главное - мозаика восстанавливает визуальную связь между городом и рекой, которая на протяжении многих веков определяла его жизнь.

По мере продолжения раскопок скрытые под землей участки мозаики могут раскрыть больше деталей о планировке сооружения и его декоративной программе. Но уже сегодня мозаика с изображением юного Эвримедонта стала поистине редкой находкой - произведением искусства, в котором мифология, вода, городская идентичность и мастерство римских художников соединились на одном полу.

Другие находки ученых

Напомним, исследователи обнаружили три больших сосуда для хранения, пролежавших под землей тысячи лет. Это произошло недалеко от древнего города Шило - одного из самых известных мест библейской истории. По словам ученых, находка может помочь лучше понять жизнь людей, населявших этот регион более 3000 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: