ПриватБанк вычислил группу киберпреступников

Подозреваемые задержаны в результате спланированной международной спецоперации милиции и банковской службы безопасности. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, группа кибермошенников, в которую входили бывшие сотрудники банка, планировала совершение нескольких незаконных операций с его счетами на крупные суммы. Однако при первой же попытке похитить с банковских счетов деньги незаконные операции были зафиксированы системой мониторинга банка, с помощью систем видеонаблюдения были получены доказательства причастности всех подозреваемых к преступлению и объявлен розыск мошенников.

«После того, как нам стало известно о незаконных операциях со счетами банка, эта информация была сразу же передана милиции, и совместно с МВД была разработана операция по задержанию преступников. Правоохранительные органы объявили подозреваемых в международный розыск, и сотрудники пограничной службы изобличили одного из мошенников даже с поддельными документами», - цитирует пресс-служба руководителя службы безопасности банка Станислава Крижановского. По его словам, банк сразу же объявил вознаграждение за любую информацию о местонахождении бывших сотрудников, и сегодня все подозреваемые находятся под арестом в ожидании суда.

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Как сообщается, двое бывших сотрудников банка, в том числе организатор группы, задержаны в Украине при попытке бежать за границу с фальшивыми документами и частью похищенных денежных средств. Еще двое соучастников группы арестованы в Испании и отбывают наказание за подделку документов в местной тюрьме, после чего будут переданы Украине для привлечения к ответственности за соучастие в мошенничестве.

Против подозреваемых Голосеевским райуправлением милиции Киева открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (УК) Украины «Мошенничество» и ч.3 ст.362 УК Украины «несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней». Им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.