За год хакеры украли с банковских счетов более 100 миллионов гривен

Убытки клиентов банков - юридических лиц за 2012 год и первый квартал 2013 года в результате действий кибермошенников с использованием систем дистанционного банковского обслуживания превысили 150 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины Леонид Тимченко в рамках круглого стола «Актуальные вопросы финансового мониторинга в банковской системе Украины», инициированного Независимой ассоциацией банков Украины (НАБУ).

По его словам, в 2012 году правоохранительными органами было установлено 139 фактов вмешательства в работу систем дистанционного банковского обслуживания с целью дальнейшей кражи средств. В результате этих действий юридические лица - клиенты банков потеряли 116 млн грн, 75%, или 87 млн грн, из которых органы МВД вернули владельцам или заблокировали по результатам проведенных следственных действий. «Динамика свидетельствует о росте таких преступлений, поскольку только в первом квартале 2013 года зафиксировано 127 обращений, сумма убытков составила 34,3 млн грн, из которых органами МВД заблокировано 60%, или 20,6 млн грн, средства возвращены 40%, или 51 клиенту», - сообщил Л.Тимченко.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо углубление общения между органами МВД, Национальным банком и коммерческими банками, а также проведение разъяснительной работы с клиентами банков относительно способов защиты средств от мошенников.

Как сообщал УНИАН, по итогам исследования, проведенного компанией B2B International по заказу компании «Лаборатория Касперского» (Россия), в результате кибератак чаще всего (в 36% случаев) происходит утрата информации, содержащей сведения о клиентах, а также финансовых данных, далее с небольшим отрывом следуют данные о сотрудниках, кража или утеря которых наблюдается в 31% случаев. 35% IT-специалистов подтвердили, что в их компаниях утрата данных произошла в результате заражения вредоносными программами – это одна из наиболее распространенных внешних угроз. На втором месте рейтинга самых распространенных причин утечек – атаки с использованием электронной почты (21%), а на третьем – фишинг (17%). Что касается внутренних угроз, утрата важных данных чаще всего бывает вызвана наличием уязвимостей в программном обеспечении, используемом в компании (25%).