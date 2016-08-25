Ученые обнаружили ближайшую к Солнечной системе пригодную для жизни планету

Согласно исследованию, опубликованному международной группой ученых в журнале Nature, у ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра обнаружена экзопланета Proxima b, передает РБК.

Proxima b находится в обитаемой зоне своей звезды, на поверхности экзопланеты может находиться вода, полагают ученые. Согласно их выводам, Proxima b может быть ближайшей к нашей Солнечной системе планетой, пригодной для жизни. Ее расположение может предоставить возможность для «дальнейшего изучения путем спектроскопии высокого разрешения в последующие десятилетия, и, возможно, роботизированной разведки в ближайшие столетия», цитирует выводы ученых телеканал СNN.

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«Хорошая новость заключается в том, что она находится так близко. Это мечта для астрономов, если думать о дальнейших исследованиях», — говорит один из авторов исследования Ансгар Райнерс.

Proxima b находится на расстоянии в 4,2 световых лет от нашей Солнечной системы, это расстояние равно 266000 расстояний между Землей и Солнцем, которые находятся в 92,96 млн миль друг от друга. Установленные ранее экзопланеты, как, к примеру, Ultracool, находящаяся в звездной системе красного карлика TRAPPIST-1, находятся на расстоянии не менее 40 световых лет от нас.

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«Это не только ближайшая из обнаруженных экзопланет, вероятно она самая близкая планета за пределами Солнечной системы, которая когда-либо будет найдена, потому что нет звезды ближе к Солнечной системе, чем эта», — заявил ведущий автор исследования Гиллем Англада-Эскюде.

Proxima b — планета с каменистой поверхностью, она в 1,3 раза тяжелее Земли, вращается вокруг Проксимы Центавра с периодом 11,2 дня и находится на расстоянии 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров) от нее. Несмотря на близкое расположение к звезде, Proxima b — потенциально обитаема, так как Проксима Центавра — красный карлик, температура ее поверхности в два раза ниже солнечной, а масса — в десять раз меньше.