"Мы знаем, что "звезда" может ввести в заблуждение": В Twitter появились "лайки"

Сегодня, 3 ноября, Twitter заменил значок "звезда" (добавить в избранное - Ред.) на "лайк".

Об этом компания официально заявила в своем блоге.

"Мы меняем наш значок "звезды" для избранных "твитов" на "сердце", и будем называть их "лайками". Мы хотим, чтобы Twitter легче и полезнее в использовании, и мы знаем, что порой "звезда" может ввести в заблуждение, особенно новичков. Вы можете "лайкнуть" множество постов, но не все может попасть в "избранное", - говорится в сообщении.

По мнению компании, значок "сердца" является универсальным символом, который понятен на разных языках, для любых культур и часовых поясов.

"Сердце" - более выразительно, что позволяет передать диапазон эмоций и легко общаться с людьми. И с помощью наших тестов мы пришли к выводу, что люди полюбили его", - подчеркивают в компании.

You can say a lot with a heart. Introducing a new way to show how you feel on Twitter: https://t.co/WKBEmORXNWpic.twitter.com/G4ZGe0rDTP