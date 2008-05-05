Первый клонированный теленок появился на свет в Иране

Первый клонированный теленок появился на свет в воскресенье в Иране, сообщили иранские СМИ со ссылкой на иранский научно-исследовательский центр "Руйан".

Этот центр является единственным научно-исследовательским заведением в Иране, который занимается опытами по клонированию животных.

Клонированный теленок, благодаря усилиям иранских ученых, родился в 02.00 по местному времени. Его вес составляет 53 килограмма, состояние животного оценивается специалистами как стабильное. Новорожденный теленок получил имя Bovana от латинского название коровы bovine.

Сторонники клонирования считают, что именно потомство клонированных животных, а не сами дорогостоящие клоны, в итоге станут поставщиками мяса и молока для американцев. По мнению экспертов, клонированные продукты появятся на полках американских супермаркетов не раньше, чем через 5 лет.