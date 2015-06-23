Особенности крыльев сов помогут ученым сделать самолеты менее шумными

Ученые отмечают, что совы умеют охотиться бесшумно, могут подлететь к своей жертве так, что та их не замечает. Это возможно из-за особенностей конструкции совиных крыльев, пишет "Вокруг света". На их переднем крае расположен острый гребень. При взмахе крыльев он тормозит поток встречного воздуха, отклоняя его в сторону и тем самым уменьшая шум.

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На заднем крае крыльев есть бахромка, рассеивающая завихрения воздуха. Этот механизм заинтересовал ученых из Политехнического университета Виргинии, Университета Лихай, Флоридского Атлантического университета. Совместно с исследователями из Кембриджа они решили, используя микроскопы высокого разрешения, выяснить: возможно ли воссоздать механизм, обеспечивающий снижение шума.

По результатам изучения структуры крыльев совы ученые при помощи 3D-принтеров создали особое пластиковое покрытие. При нанесении на лопасти турбин оно рассеивает производимый ими шум. В ходе испытаний этого покрытия шум от лопастей сократился на 10 децибел без ущерба для аэродинамики.

Это не много, но ученые подчеркивают, что испытания проходили в лабораторных условиях на моделях. По мнению технологов, если использовать разработанное покрытие для лопастей в реальных ветровых турбинах, работающих на более высоких скоростях, уровень шума не поднимется, а энергии в результате будет производиться больше. Исследователи заявляют, что намерены проверить, как будет работать покрытие при нанесении на лопасти полномасштабных турбин и пропеллеров самолетов. Однако они отмечают, что это будет намного сложнее.