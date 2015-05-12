Экстремал совершил ошеломляющий полет над Дубаем на реактивном ранце (видео)

О полете сообщило издание The Verge, передает Lenta.ru.

Двенадцатиминутный ролик был снят с борта самолета, а также с помощью закрепленных на шлемах пилотов камер GoPro. Экстремалы начали свой полет в пустыне на окраине города, затем совершили несколько сложных маневров над искусственными островами Пальм и, наконец, пролетели в непосредственной близости от Бурдж-Халифа, самого высокого небоскреба в мире.

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Росси летал на самолетах военной и гражданской авиации, а с 2004 года начал проектировать свой реактивный ранец-крыло Jet Man. Аппарат отличается отсутствием механизации крыла: управление им осуществляется за счет смещения центра масс, а пилот управляет полетом, лишь двигая руками, ногами и головой. Для старта аппарат Росси нужно поднять на самолете или вертолете, для посадки же используется парашют.

Вес ранца последней (на 2012 год) модели, полностью заправленного горючим — 55 килограммов, размах крыла — два метра, максимальная скорость — 300 километров в час. В качестве топлива используется авиационный керосин.