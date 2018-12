Hitman 2 и Assassin’s Creed Odyssey: стали известны претенденты на премию Steam Awards 2018

Премия The Steam Awards 2018 будет вручаться в восьми категориях.

В преддверии традиционной зимней распродажи в сервисе цифровой дистрибуции Steam, которая стартует уже завтра, компания Valve назвала номинантов на ежегодную премию The Steam Awards 2018, отобранных по результатам голосования во время недавней осенней распродажи. Голосование откроется уже завтра и продлится до третьего января, имена победителей мы узнаем в феврале.

Премия The Steam Awards 2018 будет вручаться в восьми категориях. На главную награду — «Игра года» — по версии пользователей Steam претендуют PlayerUnknown’s Battlegrounds, Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 и Assassin’s Creed Odyssey.

Ниже немного детальнее расскажем о каждом из претендентов.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

PlayerUnknown’s Battlegrounds (сокр. PUBG) — многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, разрабатываемая и издаваемая студией PUBG Corporation, дочерней компанией корейского издателя Bluehole. Игра основана на предыдущих модификациях для других игр, созданных Бренданом Грином (англ. Brendan Greene) под псевдонимом «PlayerUnknown», концепция которых была вдохновлена японским фильмом «Королевская битва» 2000 года. В итоге это привело к созданию самостоятельной игры, где Грин выступил в качестве ведущего геймдизайнера. В игре до 100 игроков, которые десантируются на остров, после чего ищут снаряжение и оружие, чтобы убить других участников и при этом самим остаться в живых. Доступная безопасная зона на внутриигровой карте со временем начинает уменьшаться, делая доступное пространство более тесным, чтобы сталкивать их между собой. Последний выживший игрок или команда побеждает в раунде.

Monster Hunter: World

Monster Hunter: World — игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая и издаваемая японской компанией Capcom для платформ PlayStation 4, Xbox One и Windows. Это пятая часть серии игр Monster Hunter. Игра была анонсирована на пресс-конференции PlayStation на выставке Electronic Entertainment Expo 2017. Игра выпущена во всем мире 26 Января 2018 года, в Японии игра вышла только на PlayStation 4. В отличие от предыдущих игр серии, игра должна предоставить игрокам возможность перемещаться по миру игры свободно, без экранов загрузки между локациями. Она поддерживает кооперативный режим с возможностью совместной игры до четырех игроков, причем игроки из Японии и западных стран могут играть вместе друг с другом.

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance (рус. Приидет Царствие:Освобождение) — однопользовательская компьютерная ролевая игра от первого лица с открытым миром, разработанная чешской студией Warhorse Studios и выпущенная компанией Deep Silver для платформ PlayStation 4, Xbox One и Microsoft Windows в 2018 году. Особенностью игры является упор на историческую достоверность: в игре детально воспроизведены одежда, вооружение, архитектура и общественное устройство средневековой Чехии.

Действие игры происходит в королевстве Богемия в 1403 году на фоне конфликта между королём Вацлавом IV и его братом Сигизмундом. В начале игры половецкие наёмники Сигизмунда разоряют шахтёрское поселение Серебряная Скалица. Главный герой Индржих, сын кузнеца, теряет родителей при налёте и поступает на службу к пану Радцигу Кобыле, возглавляющему сопротивление против Сигизмунда. В попытке отомстить убийцам родителей Индржих оказывается втянутым в заговор с целью восстановить на троне законного короля Вацлава IV. Как игра с открытым миром, Kingdom Come: Deliverance позволяет игроку свободно путешествовать по доступной ему области средневековой Чехии, самостоятельно находя интересные места и задания.

Hitman 2

Hitman 2 (стилизованно под HITMAN 2) — компьютерная игра в жанре стелс-экшен, разработанная датской студией IO Interactive. Издателем игры является WB Games, а релиз состоялся 13 ноября 2018 года. Это седьмая по счету игра во франшизе. В отличие от предыдущей части серии игра не поделена на эпизоды.

Игровой процесс Hitman 2 похож на геймплей игры 2016 года. Агент 47, контрактный убийца, работающий в Международном контрактном агентстве (ICA), отправляется в различные места по всему миру для устранения целей. В игре будет шесть миссий, действия которых будут происходит в шести различных точках мира. Одна из миссий в игре будет проходить на гоночной трассе в Майами, США. В игре представлены казуальные гаджеты, которые можно использовать для визуализации NPC. Также вновь будет возвращён в игру чемодан, который позволяет игроку скрыть и носить большое оружие публично, не вызывая подозрений.

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey (рус. Кредо ассасина: Одиссея) — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная студией Ubisoft Quebec и изданная компанией Ubisoft. Является одиннадцатой игрой в серии игр Assassin’s Creed. Релиз состоялся 5 октября 2018 года на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One, а также Nintendo Switch (только в Японии).

События игры разворачиваются в эпоху Древней Греции во время Пелопоннесской войны. Assassin’s Creed Odyssey стала приквелом Assassin’s Creed Origins. Игроку предоставлены на выбор два главных героя: спартанские наёмники Алексиос и Кассандра, являющиеся потомками легендарного царя Леонида.

Полный список номинаций и претендентов на The Steam Awards 2018

Что интересно, в этом году Valve решила исключить себя из категории «Лучший разработчик», одновременно увеличив число номинантов до десяти. Ниже приводим полный список номинаций и претендентов.

Игра года: PlayerUnknown's Battlegrounds, Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, HITMAN 2, Assassin's Creed Odyssey

Игра года в виртуальной реальности: The Elder Scrolls V: Skyrim VR, VRChat, Beat Saber, Fallout 4 VR, Superhot VR

Номинация "Любимое детя": Dota 2, GTA V, No Man's Sky, Path of Exile, Stardew Valley

Лучшее окружение: The Witcher 3: Wild Hunt, Subnautica, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Dark Souls III

Друг познаётся в игре: Counter-Strike: Global Offensive, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, PAYDAY 2, Dead by Daylight, Overcooked! 2

Лучшая альтернативная история: Wolfeinstein II: The New Colossus, Assassin's Creed Odyssey, Hearts of Iron IV, Sid Meier's Civilization VI, Fallout 4

Кладезь машинного веселья: Euro Truck Simulator 2, Rocket League, NieR:Automata, Factorio, Space Engineers

Лучший разработчик: CD PROJEKT RED, Ubisoft, Bethesda, Rockstar Games, Digital Extremes Ltd., Square Enix, Capcom, Paradox Interactive, BANDAI NAMCO Entertainment, Klei