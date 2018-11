Чума могла попасть в средневековую Европу с Урала или Центральной Азии – ученые

По некоторым оценкам, средневековая пандемия чумы уничтожила до 50% населения Европы.

Чумная палочка, которая в средние века вызвала в Западной Европе несколько опустошительных эпидемий чумы, могла попадать в европейские страны по торговым путям из Центральной Азии или Западного Урала.

Как сообщает N+1, об этом говорится в статье, опубликованной в авторитетном американсом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что пандемия чумы, которую часто называют «Черной смертью», началась в Европе в середине XIV века и продолжалась до конца XVIII века. По разным оценкам, во время первой вспышки болезни (1347-1353) погибло от 30 до 50 процентов населения континента. Впоследствии в разных странах Европы эпидемии случались каждые 10-15 лет. Исследователи неоднократно задавались вопросом, как и где возбудитель болезни мог сохраниться такое долгое время.

Ученые из Норвегии, Франции, Италии и Великобритании под руководством Нильса Стенсета (Nils Stenseth) из университета Осло отсеквенировали пять геномов чумной палочки, которые они обнаружили в захоронениях середины XIV века во Франции, Бельгии, Нидерландах и Норвегии. Кроме того авторы статьи проанализировали исторические источники и археологические находки из европейских захоронений.

В результате исследователи пришли к выводу, что возбудители болезни периодически прибывали в Западную Европу, вероятно по торговым путям, вместе с товарами.

Ученые выяснили, что в Европу попадали несколько разновидностей чумной палочки. Оказалось, что геном чумной палочки, найденный в останках из Италии, из Тосканы, отличался от ДНК других средневековых штаммов.

Возбудители болезни могли попасть в Западную Европу вместе с пушниной из Великого Новгорода или Булгара. Еще одним маршрутом, по которому чумная палочка могла оказаться в Европе, был торговый путь из того же Булгара в черноморскую Каффу (ныне Феодосия), а оттуда — в страны Южной Европы.

