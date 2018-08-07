Солнечное затмение 11 августа: где смотреть и каким оно будет

В течение года на Земле может происходить от 2 до 5 солнечных затмений, и 2018 год порадует землян уже третьим таким явлениям.

Суббота, 11 августа, порадует людей на Земле третьим и последним в этом году частичным солнечным затмением.

Солнечное затмение – это удивительное астрономическое явление, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце для наблюдателей с Земли. Последнее полное затмение земляне видели 21 августа 2017 года – тогда Луна закрыла солнечный диск на 100%. При частичном затмении Луна закрывает лишь часть Солнца.

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В течение года на Земле может происходить от 2 до 5 солнечных затмений. В 2018 году люди в некоторых частях планеты видели уже два затмения – 15 февраля и в пятницу 13 июля. И вот 11 августа пройдет третье и последнее в 2018 году солнечное затмение.

Но, учитывая особенности орбит и размещения небесных тел (Солнца, Земли и Луны), не все жители планеты могут в реальном времени видеть это впечатляющее зрелище. Происходит так потому, что при частичном затмении центр тени луны «промахивается» мимо Земли (проходит по касательной) - вот почему нет региона с полным затмением. В результате хитростью частичных затмений состоит в том, что Солнце находится ближе всего к горизонту в точке наибольшего затмения. Именно поэтому области, где вы видите частичное затмение, имеют тенденцию находиться вблизи полюсов.

К примеру, солнечное затмение 15 февраля можно было увидеть в некоторых частях Антарктиды, Атлантического океана и на юге Южной Америки. А второе затмение (13 июля) можно было увидеть в океане между Австралией и Антарктидой. В общем, в 2018 году увидеть солнечное затмение больше всего везло лишь незначительному числу людей в Южном полушарии и местным пингвинам.

Но затмение 11 августа 2018 года будет другим. Увидеть его в реальном времени повезет жителям Северного полушария – а именно Монголии, Казахстана и северо-востока Китая, а также тем, кто проживает в Скандинавии, Эстонии и Латвии, Гренландии, северо-восточной части России и в северной части Канады (Канадский Арктический архипелаг). А когда Солнце будет заходить, затмение еще увидят на Корейском полуострове. Однако украинцам не повезло - к сожалению, солнечное затмение и в этот раз нельзя будет увидеть в Киеве.

Но если вдруг вы окажетесь в регионе, где солнечное затмение 11 августа будет видно, и вы собираетесь его наблюдать - обязательно используйте специальные защитные приспособления, чтобы не сжечь себе глаза.

И так, солнечное затмение 11 августа начнется в 11:02 по 14:30, а его пик ожидается в 12:46 (все это по киевскому времени). Это будет частичным затмением 155-го сароса. Для тех, кто не в курсе, саросом называют интервал времени, состоящий из 223 синодических месяцев (в астрономии это промежуток времени от одного новолуния до другого), по истечению которого затмения Луны и Солнца приблизительно повторяются в прежнем порядке. Проще говоря, сарос – это период повторяемости солнечных и лунных затмений. Таким образом, затмение 11 августа будет являться повторением через сарос частичного солнечного затмения, наблюдаемого 31 июля 2000 года. А вот следующее частичное затмение данного сароса ожидается уже 21 августа 2036 года.

Солнечные затмения на протяжении многих веков пугали большинство людей, поскольку их считали предвестником катастроф и несчастий. И до сих пор многие астрологи, эзотерики и прочие любители мистики припугивают впечатлительных людей негативными предсказаниями и прогнозами на несколько дней до и после затмений.

Сейчас солнечные затмения являются скорее грандиозным бесплатным шоу, которое им организовывает сама Вселенная.