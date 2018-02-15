Сегодня земляне будут наблюдать первое в 2018 году солнечное затмение (видео)

Астрологи утверждают, что это очень важное солнечное затмение, ведь оно совпадает с началом нового года по восточному календарю.

15 февраля в 22:52 по Киеву состоится первое в 2018 году солнечное затмение. Оно является частичным – тень Луны закроет солнечный диск не полностью.

Астрологи утверждают, что это очень важное солнечное затмение, поскольку оно совпадает с началом нового года по восточному календарю. Небесное явление можно наблюдать в Южной Америке и Антарктиде.

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Украинцы его не увидят, но могут почувствовать. В этот день стоит поберечься людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертоникам. Даже здоровый человек может испытывать слабость и головную боль. Наиболее чувствительны к солнечному затмению Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи.