Полное солнечное затмение в США: как это было (фото, видео)
23:33, 21 августа 2017Наука и IT
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УНИАН собрал для вас фотографии и видео, сделанные во время солнечного затмения.
Самолет на фоне солнечного затмения / REUTERS
21 августа состоялось большое американское затмение Солнца. Тень от Луны прошла над территорией США с Запада на Восток.
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УНИАН собрал для вас фотографии и видео, сделанные во время солнечного затмения.
Миллионы американцев готовились к встрече с этим редким явлением: они съезжались в районы, где его можно было лучше увидеть, скупали специальные защитные очки.
Отметим, что это первое полное солнечное затмение за 99 лет, которое прошло по территории США.
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