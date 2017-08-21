Полное солнечное затмение в США: как это было (фото, видео)

21 августа состоялось большое американское затмение Солнца. Тень от Луны прошла над территорией США с Запада на Восток.

Читайте такжеВ США готовятся встретить полное солнечное затмение (фоторепортаж)

УНИАН собрал для вас фотографии и видео, сделанные во время солнечного затмения.

Миллионы американцев готовились к встрече с этим редким явлением: они съезжались в районы, где его можно было лучше увидеть, скупали специальные защитные очки.

Отметим, что это первое полное солнечное затмение за 99 лет, которое прошло по территории США.