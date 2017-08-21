Полное солнечное затмение в США: как это было (фото, видео)

23:33, 21 августа 2017
Наука и IT
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УНИАН собрал для вас фотографии и видео, сделанные во время солнечного затмения.

Солнечное затмение / REUTERS

21 августа состоялось большое американское затмение Солнца. Тень от Луны прошла над территорией США с Запада на Восток.

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УНИАН собрал для вас фотографии и видео, сделанные во время солнечного затмения.

Миллионы американцев готовились к встрече с этим редким явлением: они съезжались в районы, где его можно было лучше увидеть, скупали специальные защитные очки.

Отметим, что это первое полное солнечное затмение за 99 лет, которое прошло по территории США.

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