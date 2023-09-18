Журналист объяснил, почему лидер Чечни взял паузу, когда ЧВК "Вагнер" пошла маршем на Москву.

Журналист Роман Цимбалюк высказал свое мнение о том, что собой представляет лидер Чечни Рамзан Кадыров и можно ли считать, что его нет в живых. Он отметил, что российские деятели часто "куда-то пропадают, потом появляются", потому не стоит хоронить Кадырова, "пока его не покажут на лафете".

Цимбалюк напомнил, что когда в июне ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным начало, казалось бы, "победный марш в сторону Москвы", ряд пропагандистов взял паузу. В их числе, например, Маргарита Симоньян, которая потом свое молчание объяснила отсутствием интернета, а также - Кадыров.

Цимбалюк напомнил, что глава Чечни неоднократно называл себя "пехотинцем Путина".

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"Не Российской Федерации, а именно Путина. И это - интересный момент", - подчеркнул Цимбалюк. Он поясняет: ни в одной демократической стране такое невозможно. Например, в Украине ни один офицер не заявит, что служит президенту Зеленскому. Потому что военные служат народу Украины и президенту страны, независимо от его фамилии.

По информации журналиста, "тишина" в Чечне достигается Кадыровым за счет того, что там просто убивают людей, а законы РФ на территорию Чечни не распространяются. При этом, там все знают, что такое кровная месть. "По факту - это взрывоопасный регион России", - акцентирует Цимбалюк.

По его словам, в Украине давно поняли, что образ "страшных кадыровцев" надуман, и воспринимают их, как "войска тик-ток", которые под видеозапись стреляют по деревьям. Он привел в пример слова бывшего десантника, а теперь украинского генерала полиции с позывным "Маршал" о том, что собой представляет частная армия Кадырова. В частности, в 2022 году, когда многие украинцы были напуганы российским нарративом "кадыровцы идут", "Маршал" сказал, что "красивые бороды, не значат, что у них есть артиллерия и танки". В результате, "кадыровцы" были разбиты.

"После этого тик-ток войска бегали, красиво стреляли по березам, даже по соснам и шторам, но в той части Украины, где наносятся артиллерийские удары, они больше не появлялись", - сказал Цымбалюк.

В то же время, он утверждает, что в России "кадыровцев" продолжают бояться.

"Что украинцу - хорошо, то русскому - смерть... Не секрет, что они (кадыровцы, - УНИАН) в любую позу ставят Москву. Примерно год назад приближенный к Кадырову Адам Делимханов (депутат Госдумы РФ от путинской "Единой России" - УНИАН) заявил, что будет защищать Путина в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). То есть, они в Москве ставили дипломатов в эту интересную позу. Поэтому страшилка работает...", - сказал Цимбалюк.

Он поясняет, что Кадыров, как автономный центр определенной силы, сделал выводы на войне против Украины и именно поэтому во время марша "Вагнера" держал паузу. При этом, история про "пехоту Путина" работает, например, против МГИМО - там, где не будет вооруженного сопротивления. Задаче же Кадырова - собственное физическое выживание и выживание его клана.

"Поэтому, какой смысл принимать участие в междоусобных войнах?.. Если в "кадыровцев" будут стрелять на поражение, то "пехотинец Путина" скажет, что у него какие-то дела в Чечне, и флаг РФ пока там снимать не будут...", - говорит Цимбалюк.

Кроме того, по его словам, в Чечне есть центр спецсназа (центр подготовки), но после вторжения РФ в Украину там начали готовить военных не из Чечни. Другими словами, на войну в Украину из Чечни едут не чеченцы, не "кадыровцы", - а россияне из других регионов РФ. Таким образом, Кадыров стремится сберечь своих солдат, в том числе "для внутренних разборок" и для какких-либо действий на другой территории РФ.

Рамзан Кадыров умер - что известно

Напомним, ранее появились слухи о смерти лидера Чечни Рамзана Кадырова. В Кремле заявили, что его состояние здоровья комментировать не будут. В Чечне официально заявили, что Кадыров в отпуске.

Американские аналитики считают, что слухи о смерти Кадырова влияют на стабильность путинской власти в Чечне.

Бунт Пригожина - что происходило

Напомним, в ночь на 24 июня более 5 тысяч участников ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили так называемый мятеж – пошли "маршем на Москву". Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством. В 200 километрах от Москвы колонна вагнеровцев остановилась и развернулась в другом направлении. Одновременно стало известно, что ЧВК перебазируется в Беларусь. Спустя два месяца, 23 августа, в Тверской области самолет, в котором среди пассажиров значился Пригожин, был сбит. Все пассажиры, по официальным данным, погибли.

В конце августа российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков предположил, что следующей жертвой после гибели Пригожина может стать глава Чечни Рамзан Кадыров.

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