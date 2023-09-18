Пресс-секретарь Путина заявил, что никаких справок о лидере Чечни "не будет".

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков прокомментировал состояние здоровья лидера Чечни Рамазана Кадырова после слухов о том, что он "умер" в ЦКБ Москвы 17 сентября.

О смерти Кадырова в прошедшее воскресенье заявил чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев. Слова Пескова о Кадырове процитировал пропагандистский ТАСС.

"Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова, это не вопрос администрации президента", - заявил Песков.

Дополнительно он уточнил, что Путин не видел Кадырова в прошедшие выходные - 16 и 17 сентября.

В РФ заговорили о смерти Кадырова

Напомним, слух о смерти Кадырова разошелся в связи с заявлением оппозиционера Абубакара Янгулбаева. Днем 17 сентября чеченец констатировал в Telegram: "Кадыров умер". После этого росСМИ сообщили, что возле Центральной клинической больницы Москвы собрались элитные машины с чеченскими номерами. Именно там, предположительно, лечился Кадырова. Также сообщалось, что из Кремля во Внуково взлетели два вертолета. Проект ВЧК-ОГПУ не исключил, что такая активность связана с возможной смертью Кадырова.

Сегодня утром проект также уточнил, что вечером 17 сентября с Москвы вылетел самолет Кадырова. По предварительным данным, борт летел в сторону Грозного (столица Чечени). Был ли на борту Кадыров, неизвестно. Не исключается, что его самолет мог использовать кто-то с Кремля.

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