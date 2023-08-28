Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков назвал имя "топ-военного РФ", который станет следующим в списке ликвидации Путина.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков предположил, что следующей жертвой после убийства предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может стать глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин больше не справляется с ролью арбитра между кремлевскими группировками, но при этом продолжает "разделять и властвовать". Как отмечает Гудков, физическое устранение Пригожина показало, что все эти разборки уже выходят наружу, и впереди - "разборки с Кадыровым".

"Потому что сегодня Кадыров - главный оппонент российской государственности, государственных структур. Потому что он имеет хорошо подготовленную частную армию. И Кадыров имеет серьезное влияние в обход всех силовых структур (в РФ - УНИАН). Это многим не нравится, и я думаю, что впереди мы увидим еще много разных конфликтов. Это ФСБ против Минобороны, силовики - против Кадырова...", - сказал Гудков

По его словам, Кадыров уже создает нестабильность на всей территории России. Если раньше он был "царем только в своем огороде", то сегодня продвигает свои порядки на территории всей Российской Федерации. Как уточнил Гудков, речь о "разборках" и пытках, которые стали нормальной практикой не только в Чечне, а и в Москве, где пытают политических заключенных.

"Чем только не насилуют (людей) – бутылками от шампанского, гантелей... Есть большой риск превращения России в большую Чечню", - подчеркнул Гудков.

Он выразил уверенность, сославшись на свои источники, что в случае желания Путина убрать Кадырова, последнего в Чечне никто защищать не станет.

"Потому что в Чечне появился средний класс, Чечня устала от войны, от диктатуры кадыровцев. Поэтому утверждения, что стабильность на Кавказе держится за счет Кадырова - миф. Как раз наоборот - протестные настроения растут в Дагестане, Ингушетии, где судят как раз тех, кто осмелился протестовать против территориальных уступок Чечни", - уверен Гудков.

Он добавил, что после гибели Пригожина российская элита напугана. Также устранение предводителя ЧВК "Вагнер" показало: с Путиным договариваться нельзя и, если пошел против него, то нужно идти до конца.

Политик акцентирует: при устранении Пригожина диктатор действовал, не как глава государства, а как террорист, и это снижает его рейтинг. Представители российских элит начинают понимать, что российский президент "поехал крышей" и в любой момент кто-то из них может стать следующим. При этом неважно, предавал он интересы Путина или нет - расправа может произойти по ложному доносу. Также Гудков предположил, что убийство Пригожина дестабилизирует обстановки внутри армии, поскольку части российских военных нравилось то, что он говорил.

В Тверской области разбился самолет с мятежником Пригожиным

Напомним, в ночь на 24 июня более 5 тысяч участников ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили мятеж. В частности, устроили "марш на Москву", захватив по дороге несколько военных объектов, сбили военный самолет и пр. Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством. В 200 километрах от Москвы колонна "вагнеровцев" остановилась и развернулась в другом направлении. Одновременно стало известно, что ЧВК перебазируется в Беларусь.

Вечером 23 августа в Тверской области самолет, в котором среди пассажиров значился Пригожин, был сбит. В РФ официально подтвердили его гибель.

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