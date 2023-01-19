Политик пригрозил ядерной войной, отметив, что РФ якобы проиграть не может.

Опальный заместитель председателя Совета Безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев снова приуныл из-за поставок Украине тяжелого вооружения и ударных систем. В ответ он традиционно начал угрожать ядерной вечностью.

Как написал Медведев в Telegram вопрос поставки Украине тяжелого вооружения и ударных систем обсудят уже завтра на базе Рамштайн. Скандального политика возмущает такая интенсивность обсуждения помощи для Украины "И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы достичь мира, Россия должна проиграть", - заныл Медведев.

Впрочем, у него есть собственный "элементарный вывод" для политиков, которые помогают Украине. "Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, который сохранил хоть какие-то следы интеллекта", - заявил истеричный Медведев.

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Украина начинает получать наступательное вооружение

Помощь Украине вышла на новый уровень. Отныне партнеры и союзники будут передавать украинским воинам наступательное вооружение. Процесс запустили США, объявив о самый крупный пакет военной помощи для Украины в размере около 3 миллиардов долларов, куда, среди прочего, впервые вошли БТР Bradley. В следующий пакет помощи от США могут войти бронированные машины Stryker

Между Польшей, Францией и Германией продолжаются дискуссии о поставке Украине танков Leopard. Поскольку до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждал, что Берлин не пойдет на это один".

В то же время Британия готовится к передаче Украине тяжелых танков Challenger 2 - основных боевых танков британской армии.

Партнеры также усилили ПВО Украины. Германия пообещала еще одну батарею противоракетных комплексов Patriot, а Канада готовится к закупке дополнительных систем NASAMS для Украины.

20 января состоится следующее заседание по обороне в формате "Рамштайн", по результатам которого Украина ожидает, в частности, больше танков от Запада.

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