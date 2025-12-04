У администрации Трампа еще есть меры, которые можно принять в случае отказа Путина от перемирия.

За время войны против Украины российский диктатор Владимир Путин не раз прибегал к угрозам Западу апокалиптическими сценариями, когда он оказывался в затруднительном положении. И это оказалось одной из его наименее убедительных тактик.

Как пишет в материале для The Telegraph британский журналист Кон Кофлин, Путин начал говорить о перспективах ядерной войны еще тогда, когда в администрации Джо Байдена думали над передачей Киеву танков. Такие же угрозы звучали и во время дискуссий о поставках истребителей F-16. Более того, Россия даже провела ряд ядерных учений, чтобы запугать западные страны.

И, по мнению автора, последнюю угрозу правителя РФ о том, что его страна готова к войне с Европой, если европейские лидеры не примут максималистские территориальные требования Москвы о прекращении войны в Украине, следует рассматривать именно в контексте бессмысленных угроз, а не как экзистенциальную угрозу. Отмечается, что в случае прямого военного противостояния с Россией, НАТО, несомненно, будет иметь преимущество.

Еще в октябре, реагируя на нарушение воздушного пространства стран НАТО Россией, генсек Альянса Марк Рютте предостерегал Москву. Он подчеркивал, что общая огневая мощь блока "намного сильнее" той, что есть в распоряжении россиян.

Но это не значит, что тирады Путина всегда не достигали своей цели. Полномасштабная война в Украине затянулась на уже почти четыре года и из-за того, что Байден боялся "делать что-либо, что могло бы спровоцировать российского деспота на эскалацию конфликта", говорится в материале.

"В результате США и их союзники предоставили украинцам средства для защиты от российской агрессии, но не возможность выиграть войну. Крайне важно, чтобы в ходе текущего раунда переговоров, направленных на прекращение конфликта, администрация Трампа и ее союзники в Европе не попали в ту же ловушку, что и Байден, и не восприняли странные угрозы Путина за чистую монету", – поясняет автор.

Трамп готов играть с Путиным в его же игру

В материале сказано, что, уже есть признаки того, что президент США Дональд Трамп более чем готов играть с Путиным в его же игру. Еще во время визита Путина на Аляску над головами лидеров РФ и США пролетел ядерный бомбардировщик B-2, способный уничтожить большие территории России. Кроме того, Трамп приказал Пентагону возобновить испытания ядерного оружия США.

Автор статьи считает, что Трамп хорошо осознает слабость внутреннего положения Путина. Несмотря на заявления кремлевского диктатора о том, что Россия побеждает на поле боя и что российская экономика остается сильной, реальность другая.

"Российская армия, возможно, и достигла некоторых незначительных успехов на востоке Украины, но эти успехи были достигнуты ценой ужасных потерь среди российских военных. Присущая российской армии слабость стала очевидной на недавних фотографиях, на которых видно, что солдаты на передовой вынуждены воевать без элементарных средств защиты, таких как шлемы и бронежилеты", – отмечает Кофлин.

Он вспомнил и о новых санкциях США против России, в рамках которых под ограничения попали два основных нефтепроизводителя – "Роснефть" и "Лукойл". По последним оценкам, эти меры уже привели к потере Москвой трети ежемесячных доходов от экспорта.

Какие еще меры может принять администрация Трампа

Кофлин пишет, что у администрации Трампа еще есть меры, которые можно принять в случае отказа Путина от перемирия. И они могут иметь более глубокое влияние на способность России вести войну против Украины.

"Самой главной из них будет усиление санкций против стран, таких как Китай и Индия, которые продолжают покупать российскую нефть. Другим вариантом действий может быть нацеливание на российский теневой флот танкеров, которые используются для транспортировки незаконных грузов российской нефти по всему миру. Трамп также оставляет за собой возможность одобрить передачу Киеву ракет большой дальности "Томагавк", что даст украинской армии возможность наносить удары по целям, расположенным глубоко в российском тылу, и это может решающим образом изменить ход конфликта в пользу Киева", – размышляет автор.

Журналист отмечает, что если Трамп действительно стремится положить конец российско-украинской войне, то должен осознать одну вещь: Путин согласится на мирное соглашение только тогда, когда не будет иметь другого выбора.

Война РФ против Украины: это стоит знать

После визита представителей США в Москву американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы хотел бы положить конец войне против Украины. По его мнению, правитель РФ "хотел бы вернуться к нормальной жизни".

NYT отмечает, что Россия продолжает получать огромные средства за счет энергоресурсов. И чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, нужно ввести более жесткие санкции. Повлиять на ситуацию мог бы и банковский кризис в России, считают авторы.

