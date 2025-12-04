Кофе может быть полезным для здоровья мозга, сердца и обмена веществ.

Ежедневное употребление кофе может принести пользу здоровью, например, улучшить концентрацию внимания и снизить риск некоторых заболеваний. Однако у частого употребления кофе есть и свои недостатки. Портал verywellhealth.com объяснил, что произойдет с организмом, если пить кофе каждый день, и как сделать ваш кофе более полезным.

Чем кофе может быть полезен для здоровья

1. Улучшает концентрацию внимания, энергию и бдительность

Кофеин — это стимулятор, который блокирует аденозин, химическое вещество мозга, регулирующее сон. Употребление кофеина может повысить вашу бдительность и остроту ума. Некоторые исследования также показывают, что употребление кофе может улучшить работу мозга и настроение.

2. Снижает риск хронических заболеваний

Некоторые исследования показали, что у людей, регулярно употребляющих кофе, ниже риск развития некоторых заболеваний, включая диабет 2 типа, болезнь Паркинсона и некоторые виды рака печени и толстой кишки.

3. Улучшает здоровье сердца

Несмотря на некоторые опасения по поводу кофеина и высокого кровяного давления или учащенного сердцебиения, исследования показывают, что умеренное употребление кофе связано с более низким риском инсульта и сердечной недостаточности.

4. Вы сжигаете больше жира

Употребление кофеина (эквивалент 2–4 чашек кофе) может немного ускорить метаболизм и стимулировать окисление жиров во время кардиотренировок.

5. Вы можете жить дольше

Несколько исследований показывают, что любители кофе, как правило, живут дольше, чем те, кто его не пьёт. Даже кофе без кофеина продемонстрировал некоторые из этих преимуществ, что указывает на то, что это преимущество не обязательно связано с кофеином.

Недостатки регулярного употребления кофе

1. Вы можете испытывать тревогу или нервозность

Употребление кофе может усугубить такие симптомы, как нервозность и беспокойство, особенно у людей, склонных к тревожности. Кофеин также известен своей способностью вызывать нервозность.

2. Вы можете испытывать некоторые проблемы с пищеварением.

Исследования показывают, что у некоторых людей употребление кофе может раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать кислотный рефлюкс или изжогу, особенно если употреблять его натощак. Кофеин также действует как лёгкое слабительное, что может быть как желаемым, так и нежелательным эффектом.

3. Ваш сон может быть нарушен.

Период полураспада кофеина составляет около пяти часов, что означает, что он может оставаться в организме в течение 10 часов после употребления. Если вы пьёте кофе днём, вам может быть трудно заснуть перед сном, особенно если вы не употребляете кофеин регулярно.

4. У вас могут возникнуть симптомы отмены

Со временем ваш организм может выработать толерантность к кофе, что означает, что вам потребуется больше кофе для достижения желаемого эффекта. Пропуск одного-двух дней также может спровоцировать симптомы отмены, такие как головные боли, усталость или необычная раздражительность, что является признаком физической зависимости от кофеина.

5. Вы можете потреблять скрытые калории и добавленный сахар

Кофейные напитки из кофеен или магазинов часто содержат подсластители, сливки и сиропы. Регулярное употребление этих напитков может способствовать воспалению, непреднамеренному увеличению веса и, возможно, риску развития диабета 2 типа.

Какое количество кофе безопасно?

Большинство здоровых взрослых могут безопасно потреблять до 400 миллиграммов (мг) кофеина (3–4 чашки) в день.

Врачи могут рекомендовать некоторым людям сократить потребление кофеина. Например, беременным женщинам следует ограничить потребление до 200 мг в день или меньше.

Способы сделать кофе полезным

Простота: уменьшите или полностью исключите добавление подсластителей, ароматизаторов и взбитых сливок в фирменные кофейные напитки.

Выбирайте растительное молоко: цельное молоко содержит много насыщенных жиров, что вредно для здоровья сердца.

Выбирайте кофе декаф: Он по-прежнему даёт вам те же ощущения, но снижает риск нежелательных побочных эффектов.

Пейте его в начале дня: период полураспада кофеина в среднем составляет около пяти часов, поэтому старайтесь выпить кофе до полудня, чтобы избежать проблем с засыпанием позже.

Пейте достаточно жидкости: Кофеин обладает мягким мочегонным действием (увеличивает выработку мочи).

Ранее исследования показали, что любители кофе могут жить на пять лет дольше, чем те, кто от кофе воздерживается.

