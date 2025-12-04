Стоит покупать станцию, которая имеет режим бесперебойного питания.

Отключения света в Украине подталкивают людей к поиску резервных источников питания, а один из них - портативная зарядная станция. Такая станция может питать ряд устройств, главное - правильно ее подобрать.

Нюансы по выбору станции рассказал УНИАН доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат технических наук Андрей Яворский.

Какую зарядную станцию выбрать для дома и квартиры?

Прежде всего нужно разобраться, что же такое портативная зарядная станция. Это резервный источник питания, который помогает нам запитать наше оборудование во время отключения электричества. Портативную зарядную станцию можно назвать большим павербанком с различными выходами, к которому присоединяют разнообразную технику.

Видео дня

Выбор станции зависит от того, что именно мы хотим запитать. Во-первых, надо обращать внимание на мощность оборудования, которое мы хотим присоединить, а во-вторых, вычислить нужное время автономной работы этого оборудования. Выбирать зарядную станцию нужно именно опираясь на то, сколько времени автономной работы определенного оборудования вам нужно добиться. Зная этот параметр, можно вычислить, станция с какой емкостью аккумулятора вам подходит.

То есть выбирать зарядную станцию нужно, зная свою конкретную потребность. К примеру, если человеку нужно подключить только ноутбук, то следует сделать следующие шаги:

Подобрать зарядное устройство, которое имеет соответствующую мощность, например, 65 ватт (есть менее мощные и более мощные ноутбуки).

Определиться со временем необходимой автономной работы, например, нужно 8 часов.

Затем мощность устройства следует умножить на время автономной работы, и таким образом мы узнаем необходимое нам количество энергии. К этому количеству энергии нужно добавить минимум еще 20%, чтобы не истощить полностью аккумулятор при использовании устройства. Вот какие нужно сделать подсчеты: 65 Вт умножить на 8 часов и будет 520 ватт-часов (Wh). А потом к 520 Wh прибавить 20% и получим 624 Wh.

Если мы хотим подключить несколько устройств, то нужно добавить их мощность и провести те же самые подсчеты.

Какую зарядную станцию выбрать для холодильника?

У холодильника есть такая особенность, что в момент запуска потребляемая мощность у него в несколько раз выше, чем та, которую он потребляет в течение дальнейшей работы. Поэтому для него нужно либо брать станцию с функцией "x-вoost" (позволяет запускать приборы с повышенной пусковой мощностью), либо выбирать ту, которая в несколько раз мощнее, чем холодильник. Условно говоря, если у вас холодильник на 200 ватт, то тогда нужно выбирать станцию, которая обеспечивает выходную мощность около 1 киловатта.

Какую зарядную станцию выбрать для газового котла?

Станция, к которой вы хотите подключить газовый котел, на выходе должна выдавать чистую синусоиду (форма переменного тока). Желательно, чтобы зарядная станция также имела режим бесперебойника и при отключении света котел не выключался, не перегружался, а "бесшовно" переходил на резервное питание.

К примеру, газовый котел в среднем потребляет 200 ватт, и мы хотим, чтобы он бесперебойно работал 6 часов. За это время устройство будет потреблять 1200 ватт-часов. К этому значению нужно добавить еще минимум 20%, и тогда мы узнаем, что емкость аккумуляторной батареи зарядной станции должна быть примерно 1600 ватт-часов.

Какая зарядная станция нужна для телевизора?

Современный телевизор с размером экрана 32 дюйма потребляет примерно 40 ватт. Если вы хотите во время отключений света смотреть телевизор в течение 4 часов, тогда вам понадобится станция с аккумулятором емкостью около 200 ватт-часов.

Что нельзя подключать к зарядной станции?

Зарядную станцию нельзя перегружать, то есть присоединять приборы, которые мощнее, чем она. Хорошие станции имеют защиту от перегрузок - включится индикатор, который будет свидетельствовать о том, что есть перегрузка.

Но, по моему мнению, нет смысла присоединять к портативной зарядной станции слишком мощные приборы, к примеру, электрический котел. Он имеет мощность минимум несколько киловатт и от портативной станции может проработать даже меньше, чем час.

На что обращать внимание при покупке зарядной станции - что должно насторожить, какую точно не брать?

Обратите внимание не то, что зарядная станция должна быть предназначена именно для европейского рынка. В 2022 году были случаи, что привезли устройства, предназначенные для американского рынка, а они нам не подходят, потому что в США выход переменного тока 120 вольт, а в Украине - 220.

Стоит выбирать изделия проверенных производителей, поскольку они обеспечивают гарантийное обслуживание, не будет проблем с сервисом. Я рекомендовал бы выбирать зарядные станции с аккумуляторными батареями типа литий-ферум-фосфат.

Зарядные станции с такими батареями гораздо безопаснее в эксплуатации, чем другие, и долговечнее. Но станции с такими батареями дороже и тяжелее и габаритнее. Дешевые и легкие зарядные станции имеют батареи литий-НМЦ (из сплавов никеля, марганца и кобальта), но есть более высокий риск возгорания такого устройства.

Стоит покупать станцию, которая имеет режим бесперебойного питания. Если к ней будет подключено какое-то устройство, то в случае отключения света произойдет "бесшовный" переход на резервное питание.

Обратите внимание на то, что мощная зарядная станция не может быть слишком легкой. Вес аккумулятора на 5 киловатт-часов составляет примерно 50 килограммов.

справка Андрей Яворский кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Более 20 лет участвует в проектах, направленных в русло энергетической эффективности и возобновляемой энергетике.

Вас также могут заинтересовать новости: