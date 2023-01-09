По данным одного из источников, Британия может предложить Украине около 10 танков Challenger 2.

Великобритания впервые рассматривает возможность поставки танков для Украины. Речь идет об основных танках британской армии Challenger 2.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на информированные источники, дискуссии о поставках Украине британских танков идут "в течение нескольких недель".

Поставка Украине британских танков побудила бы другие страны-члены НАТО последовать этому примеру. Кроме того, этот шаг ознаменовал бы значительное усиление поддержки Западом Украины.

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По данным одного из собеседников канала, Британия может предложить около 10 танков Challenger 2. Значительного влияния на ход боевых действий это количество танков не будет, но этот шаг преодолеет барьер, который до сих пор не позволял союзникам предлагать западные танки Украине из-за опасения, что это воспримется как чрезмерная эскалация.

Если правительство Риши Сунака примет окончательное решение, Британия станет первой страной, которая передаст Украине танки. Сейчас в Министерстве обороны Великобритании не подтверждают и не опровергают планы передать Украине танки.

Challenger 2 состоит на вооружении британской армии с 1994 года. Его вес 62,5 тонны. Танк вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой.

Группа Challenger находится в Эстонии в рамках миссии НАТО в Восточной Европе по сдерживанию российской агрессии. Перед этим Challenger 2 использовали в Боснии и во время войны в Ираке в 2003 году. В прошлом году 14 таких танков получила Польша.

Помощь Великобритании Украине

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания стала одним из крупнейших поставщиков оружия и боеприпасов для ВСУ. Кроме того, Лондон организовал масштабную тренировочную программу для украинских бойцов.

Поддержка со стороны Британии не изменилась и с приходом нового премьер-министра Риши Сунака. Политик анонсировал военную помощь на 50 млн фунтов после своего первого визита в Киев.

18 декабря Великобритания подтвердила отправку Украине новых высокоточных ракет Brimstone 2.

5 января в Минобороны Британии заявили, что предоставление Украине танков вполне может быть частью "следующего этапа" поставок вооружения нашему государству.

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