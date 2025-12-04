На днях Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным.

В четверг, 4 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров должен встретиться с переговорщиками президента США Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа, который говорил на условиях анонимности. Отмечается, что встреча должна состояться в Майами, штат Флорида.

В материале также сказано, что после переговоров в Москве 2 декабря, которые длились более 5 часов, Украина и ее европейские союзники обвинили диктатора Путина в притворстве заинтересованности в мирных усилиях. Его встреча с американскими представителями не принесла никаких прорывов.

Так, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подчеркнула, что Путин "должен прекратить угрозы и кровопролитие и быть готовым сесть за стол переговоров и поддержать справедливый и длительный мир". Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал правителя РФ "прекратить тратить время мира".

О чем именно говорили стороны во время встречи в Москве, доподлинно неизвестно. Советник Путина Юрий Ушаков заявил, что переговоры были "позитивными", но он не сообщал никаких подробностей.

Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой заявил, что у Уиткоффа и Кушнера сложилось впечатление, что Путин якобы хочет положить конец войне против Украины.

Переговоры о мире в Украине

В конце ноября в СМИ начали активно писать о существовании 28-пунктного "мирного плана" по завершению войны в Украине. Он содержал некоторые требования, которые были на руку Москве. К примеру, согласно обнародованному в медиа тексту, Украина должна была полностью выйти с территории Донецкой и Луганской областей и сократить численность армии.

После огласки в Женеве состоялась встреча представителей Украины и США, где этот план был пересмотрен и сокращен. Впоследствии состоялись еще одни переговоры – уже в Майами.

2 декабря в Москву приехали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Там они провели встречу с Путиным и его командой. В США переговоры назвали "продуктивными".

