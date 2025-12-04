Удар корректировали с помощью разведдрона.

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления дронами и узлу связи российских захватчиков в Волчанске Харьковской области. Видео атаки опубликовали в Telegram-канале "Соняшник".

Как рассказывает украинское издание "Мілітарний", для удара по цели была использована авиабомба GBU-62 с комплектом JDAM-ER. В Украине их интегрировали на истребители МиГ-29.

"GBU-62 – это 500-фунтовый (примерно 226 кг, – ред.) боеприпас на базе привычной авиабомбы Mk-82, к которому добавили комплект JDAM с GPS/INS и планерный модуль ER для увеличения дальности", – объясняют авторы.

Отмечается, что благодаря модулю ER после отделения от самолета у боеприпаса разворачиваются крылья. Поэтому он не не падает по крутой траектории, а планирует, что позволяет преодолеть десятки километров.

"Такая схема позволяет нанести удар с безопасной дистанции, когда защита цели плотная или когда самолет-носитель не может приближаться слишком близко", – пишет ресурс.

Удар корректировали с помощью разведдрона.

Российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу. Город атаковали баллистикой. Известно, что били по административному зданию, также повреждены многоэтажки. К сожалению, есть пострадавшие.

Тем временем дроны атаковали нефтебазы в двух областях России. Удар был нанесен по нефтебазе в Тамбовской области страны-агрессора. Также обломки дрона повредили резервуары с топливом в Воронежской области.

