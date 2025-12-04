В Военно-морских силах США более века не проявляли никакого интереса к такому типу кораблей после провала одного проекта.

USS Holland была первой настоящей военной подводной лодкой. Субмарину приняли на вооружение в начале 20-го века.

Но на самом деле работы по строительству такого типа кораблей начались задолго до того момента. Об истории создания первой боевой субмарины рассказывает ресурс Wion.

1775 год: Дэвид Бушнелл строит первую боевую подводную лодку

В 1775 году американским изобретателем Дэвидом Бушнеллом была построена одноместная подводная лодка "Черепаха". Она была предназначена для проникновения под вражеские корабли.

В сентябре 1776 года судно попыталось прикрепить взрывчатку к HMS Eagle, но попытка была неудачной. Несмотря на это, "Черепаха" стала первой подводной лодкой, которая когда-либо использовалась.

С 1776 по 1900 год: время простоя

После неудачи с "Черепахой" развитие подводных лодок остановилось на целых 125 лет. В Военно-морских силах США более века не проявляли никакого интереса к такому типу кораблей.

Все изменилось в 1900 году, когда Джон Филипп Холланд сконструировал подводную лодку, сочетающую два источника энергии.

"Электродвигатели обеспечивали бесшумное и эффективное движение подводной лодки под водой. Бензиновые двигатели обеспечивали движение судна на поверхности. Такое сочетание позволило достичь значительной дальности подводного плавания. Ранее подводные лодки могли двигаться под водой лишь на короткие расстояния. Конструкция Холланда позволила осуществлять длительные подводные операции, что было невозможно раньше", – рассказывает издание.

11 апреля 1900 года: ВМС США покупают свою первую подводную лодку

После десятилетий скептицизма ВМС США таки приобрели подводную лодку – USS Holland. Модель Holland VI тогда стоила Штатам 150 000 долларов.

Перед тем, как ввести лодку в эксплуатацию, несколько месяцев продолжались испытания. Впоследствии американские ВМС взяли на себя обязательства по развитию подводных лодок.

12 октября 1900 года: USS Holland принимают на вооружение.

USS Holland был официально введен в эксплуатацию 12 октября 1900 года. Командовал этим судном лейтенант Гарри Колдуэлл.

Легендарная субмарина несла три 18-дюймовые торпеды, запускавшиеся через подводную носовую трубу. В целом же судном управлял экипаж из восьми человек.

2 октября 1901 года: подводную лодку получает британский Королевский флот

Британский Королевский флот заказал подводные лодки у Джона Холланда, когда увидел успех ВМС США. Назвали судно HMS Holland 1.

Субмарину спустили на воду 2 октября 1901 года, а собрали тайно в здании под названием Yacht Shed.

"Первое погружение состоялось в закрытом бассейне 20 марта 1902 года. Морские испытания начались в апреле 1902 года. Британцы приняли конструкцию Холланда для своего подводного флота", – говорится в материале.

После успеха USS Holland конструкция Джона Холланда распространилась на международном уровне.

Так, Королевский флот Великобритании построил пять подводных лодок класса Holland. Императорский флот Японии тоже принял подобные конструкции.

"Еще шесть подводных лодок класса USS Plunger были построены в Америке. Основные принципы конструкции Холланда влияют на подводные лодки даже сегодня. Технология 1900 года заложила основу для всего будущего развития подводных лодок во всем мире", – констатируют авторы.

