Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы хотел бы положить конец войне против Украины.
По крайней мере, как говорит амкриканский лидер, такое впечатление сложилось у его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. 2 декабря они находились с визитом в Москве, где встретились с правителем РФ и его чиновниками.
"Он хотел бы видеть завершение этой войны. Думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни", – заявил Трамп, комментируя эту встречу.
По мнению президента США, Путин также хотел бы торговли между Россией и США вместо того, чтобы терять "тысячи солдат в неделю".
"Было сильное впечатление, что он хочет заключить сделку. Мы увидим, что произойдет", – констатировал Дональд Трамп.
Переговоры в Москве
Как известно, во вторник, 2 декабря в Москве состоялась встреча между Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и российским диктатором Владимиром Путиным и его подданными. Переговоры продолжались несколько часов, но завершились ничем, писало Politico.
Высокопоставленный дипломат в отставке Дэниел Фрид считает, что переговоры провалились. По его мнению, подход США дал спецпосланнику российского правителя Кириллу Дмитриеву возможность дважды одержать победу в переговорах.