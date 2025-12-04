По мнению Трампа, диктатор "хотел бы вернуться к нормальной жизни".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы хотел бы положить конец войне против Украины.

По крайней мере, как говорит амкриканский лидер, такое впечатление сложилось у его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. 2 декабря они находились с визитом в Москве, где встретились с правителем РФ и его чиновниками.

"Он хотел бы видеть завершение этой войны. Думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни", – заявил Трамп, комментируя эту встречу.

По мнению президента США, Путин также хотел бы торговли между Россией и США вместо того, чтобы терять "тысячи солдат в неделю".

"Было сильное впечатление, что он хочет заключить сделку. Мы увидим, что произойдет", – констатировал Дональд Трамп.

Переговоры в Москве

Как известно, во вторник, 2 декабря в Москве состоялась встреча между Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и российским диктатором Владимиром Путиным и его подданными. Переговоры продолжались несколько часов, но завершились ничем, писало Politico.

Высокопоставленный дипломат в отставке Дэниел Фрид считает, что переговоры провалились. По его мнению, подход США дал спецпосланнику российского правителя Кириллу Дмитриеву возможность дважды одержать победу в переговорах.

