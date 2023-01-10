Окончательное решение еще не принято.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker в рамках предстоящего пакета помощи.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова двух источников, знакомых с ходом обсуждения. Они считают, что это должно помочь Украине отразить ожидаемое наступление России весной.

Представитель Пентагона говорит, что администрация может объявить о пакете помощи, с "Stryker" или без них, в конце следующей недели. Отмечается, что окончательное решение еще не принято, и администрация может решить вместо этого отправить их в будущем пакете.

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"Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении. Не так хорош, как "Bradley" для танкового боя, но хорош для защиты пехоты и приближения к бою", - сказал представитель Минобороны США.

БТР Stryker

Это семейство колёсных боевых бронированных машин производства американской General Dynamics Land Systems. Создан на базе канадского бронетранспортёра LAV III.

Politico пишет, что они станут еще одним средством повышения боеспособности арсенала украинской армии и помогут удовлетворить острую потребность в бронетехнике.

"Хотя "Stryker" не так мощны и защищены, как танки, восьмиколесная боевая бронированная машина, созданная General Dynamics Land Systems, может работать в снегу, грязи и песке, хотя подвижность на бездорожье несколько ограничена отсутствием гусениц", - говорится в статье.

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