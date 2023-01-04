В этом году Украина должна получить такое вооружение, которое не могла получить в прошлом году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что вскоре Вооруженные силы Украины получат от партнеров новую броневую и огневую мощь, в том числе танки, сказал он во время онлайн-брифинга.

"Сейчас президент Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия. Речь идет прежде всего о поставках танков западного образца и другой бронетехники", - сказал Кулеба.

Как подчеркнул глава МИД, нет сомнений, что "уже вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь".

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При этом, как сказал министр, происходит большая работа над тем, чтобы Германия передала Украине танки Leopard.

"Я говорил в прошлом году, что убежден, в 2023 году мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022. Я могу только подтвердить слова, что так и будет, но всему свое время. Ждите новостей", - заявил министр.

Как сказал глава МИД, Украина надеется на понимание всеми партнерами особой ответственности нынешнего момента в страшной войне, которую Россия развязала против Украины.

"Чем крепче становится Украина, тем быстрее эта война приближается к концу. Это должно стать аксиомой для каждого нашего партнера. Мы возлагаем большие надежды на новые решения об оборонной поддержке со стороны партнеров", - сказал Кулеба.

В этой связи, он сказал, что вскоре состоится следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8").

"Он будет очень важным для объявления новых решений", - сказал Кулеба.

Рамштайн-8 - чего ждать

Восьмое заседание в формате "Рамштайн" состоится в январе, к группе помощи Украине присоединятся несколько новых стран.

По словам военного эксперта Олега Жданова, заседание должно состояться после Рождества. На нем будет решаться очередной вопрос поставок техники и вооружения в Украину.

Заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига сообщил, что на ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны следует ожидать решения по максимальному усилению Украины.

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