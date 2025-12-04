Температура будет выше нормы, но возможны существенные похолодания.

Средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается выше нормы на 1,5 - 2 °С. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что большинство дней холодного периода будут иметь аномалию средней суточной температуры воздуха.

"Не исключены периоды холодной (морозной погоды) продолжительностью от 3 до 7 дней (может быть один период на 10-20 суток) с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5° до 18° мороза, в северной части и Карпатах в отдельные дни несколько ниже (наиболее вероятно в январе и феврале)", - говорится в сообщении.

Также в Укргидрометцентре проинформировали, что в холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания, выпадение осадков различной интенсивности и продолжительности, будут наблюдаться опасные и стихийные метеорологические явления.

Новости погоды

Как сообщал УНИАН, сейчас Украина находится под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке. Поэтому осадков в большинстве областей не предвидится, как и значительных колебаний температуры.

В Киеве в четверг также осадков не предвидится, максимальная температура воздуха составит +5+7 градусов.

С 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, а, по предварительным прогнозам, с 9 декабря температура воздуха снова повысится. Осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно в виде дождя.

