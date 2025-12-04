Повреждены 8 многоквартирных домов, люди не могли выбраться из собственных домов.

В ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке российских беспилотников, поврежден объект энергетической инфраструктуры, пострадали 7 человек.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, подразделениями ПВО большую часть воздушных целей удалось уничтожить, однако зафиксировано повреждение гражданской и энергетической инфраструктуры.

В результате падений обломков и действия взрывной волны повреждены: двери и остекление многоквартирных домов и административного здания, легковые автомобили.

По предварительным данным, пострадали 7 человек, из них двое спасены из заблокированных квартир.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, поврежден объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным также рядом повреждены административное здание, 8 жилых многоэтажек, 28 автомобилей и 5 гаражей.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В пресс-службе мэрии города рассказали, что трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Из-за вражеской атаки часть Пересыпского района осталась без света. Развернута работа оперативного штаба.

Из-за обесточивания временно не работает трамвайный маршрут №1. По его направлению курсируют пять социальных автобусов. Трамвай №7 передвигается по сокращенному маршруту: "Херсонский сквер - 11-я станция Люстдорфской дороги".

"Принимаются меры по привлечению дополнительных автобусов для обслуживания маршрутов, пролегающих через проспект Князя Владимира Великого. Также временно не работает трамвайный маршрут №20 "Херсонский сквер - Хаджибейский лиман". На этом направлении обеспечена работа автобусов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в связи с приостановлением движения трамвайного маршрута №1 "Пересыпский мост - Центролит" обеспечена работа социального маршрута "Железнодорожный вокзал - ул. 28 Бригады", на котором будут работать муниципальные автобусы с интервалом движения в 15-25 минут.

Кроме того, коммунальщики обращают внимание на изменение в расписании движения других социальных маршрутов, которые курсируют ул. Святослава Рихтера - ул. Дегтярная, ул. Тираспольское шоссе (Два Столба) - ул.

По данным регионального главка ГСЧС, в результате попаданий вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. В отдельных квартирах жилых домов из-за ударной волны оказались заблокированными два человека, которых спасатели совместно с полицейскими деблокировали и передали медикам. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, несмотря на осложнения в виде повторного сигнала воздушной тревоги.

На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 33 людям, среди которых шестеро детей. Для жителей домов организованы Пункты несокрушимости от ГСЧС, Красного Креста и городских властей.

От ГСЧС было привлечено 17 единиц техники и 60 спасателей, от коммунального учреждения городской власти - единица техники и 3 человека личного состава.

Обстрелы Одессы - последние новости

Напомним, в ночь на 2 декабря армия РФ атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру юга Одесской области. В результате атаки поврежден энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора. Из-за ударов зафиксированы пожары, атака привела к перебоям с электричеством. Критическая инфраструктура работала на генераторах. В результате удара тысячи украинцев остались без света.

В то же время представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему сложно сбить дроны, которыми РФ круглосуточно атакует Одессу. По его словам, из-за того, что большой город расположен на побережье Черного моря, военным морякам приходится отбиваться прямо с воды.

"Учитывая то, что Одесская область это урез воды с морем непосредственно, то есть промежутка никакого нет, отражать такие атаки мы должны именно с воды, в частности. Конечно во время отражения таких атак, когда вы находитесь на судне или корабле, соответственно есть нюансы. Это и качка, это и погодные условия... А остальное уже делают наши подразделения, которые находятся на берегу. Ну, и конечно не только мы - мы являемся составляющей общей системы ПВО", - добавил Плетенчук.

