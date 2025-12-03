По словам Орпо, на практике реальные гарантии безопасности будут исходить от крупных европейских стран и США.

Финляндия не готова предоставлять гарантии безопасности Украине, но готовится принять участие в организации мероприятий по обеспечению безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр страны Петтери Орпо, пишет издание Yle.

"У этих вещей разное значение", - заявил на переговорах со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

По его словам, на практике реальные гарантии безопасности будут исходить от крупных европейских стран и США.

"Гарантии безопасности - это довольно серьёзная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности", - добавил Орпо.

На вопрос, может ли Финляндия отправить своих солдат в Украину, он ответил, что Хельсинки не хотят рисковать столкновением с Россией.

Стоит отметить, что Финляндия была упомянута как одна из обеспечивающих гарантий безопасности стран в 28-пунктном мирном плане США. Орпо заявил, что не знает, почему Финляндия была указана в документе.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия всегда нарушала предыдущие договоры и срывала мир. Поэтому цель Украины сейчас - получить такие гарантии безопасности, чтобы никаких срывов мира со стороны России не повторялось.

