Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным была "хорошей", но сомневается, что она приведет к каким-либо результатам.

Президент США Дональд Трамп похвалил переговоры своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Кремле, однако выразил сомнение в том, что эта встреча приведет к каким-либо результатам, пишет Bloomberg.

"Что выйдет из этой встречи, я вам сказать не могу, потому что для танго нужны двое", — сказал Трамп. - "Думаю, мы с ними кое-что неплохо проработали — очень довольны".

В то же время он заявил, что дальнейшие перспективы мирных переговоров по Украине неясны, хотя встреча была "хорошей":

"Я не знаю, что делает Кремль, но могу сказать, что у Уиткоффа и Кушнера была достаточно хорошая встреча с Путиным", - сказал он.

Он также заявил, что Виткофф и Кушнер считают, что Путин хочет положить конец войне, несмотря на то, что европейские чиновники и многие эксперты утверждают, что это не так, и российский лидер не заинтересован в прекращении конфликта.

"Он хотел бы положить конец войне, таково было их впечатление", — сказал Трамп. "Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни. Честно говоря, думаю, он хотел бы торговать с Соединёнными Штатами Америки, вместо того, чтобы, знаете ли, терять тысячи солдат еженедельно. Но у них сложилось твёрдое впечатление, что он хотел бы заключить сделку".

Переговоры в Кремле

После двух встреч между представителями США и Украины, где обсуждали предложенный американцами "мирный план", представители Вашингтона отправились в Россию. Там переговоры продолжались несколько часов, но закончились ничем. Отмечается, что Путин использовал сочетание вежливости, продуманных хитростей и прямых угроз, чтобы показать американским делегатам свою позицию.

The Telegraph считает, что переговоры по завершению российско-украинской войны зашли в тупик, и американский президент Дональд Трамп может выйти из мирного процесса.

Также СМИ пишут, что в четверг, 4 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров должен встретиться со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Маями.

